La Jefatura Departamental Victoria informó que este jueves 14 de agosto, en el marco de un legajo de investigación tramitado ante el Juzgado de Garantías y Transición de la ciudad, se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos en los barrios 1° y 4° Cuartel, con el objetivo de desmantelar puntos de venta de sustancias estupefacientes. Las diligencias contaron con la intervención del Ministerio Público Fiscal.

La investigación, desarrollada por la División de Drogas Peligrosas dependiente de la Jefatura local, permitió reunir pruebas contundentes sobre la comercialización de drogas en las viviendas allanadas. El procedimiento se enmarca en la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Como resultado, se dispuso la detención de cinco hombres, de 46, 44, 42, 26 y 21 años, quienes quedaron alojados en la Jefatura Departamental Victoria a disposición de la Justicia.

Elementos secuestrados

Durante los operativos, la policía incautó:

Cocaína fraccionada y marihuana (cogollos).

Recortes para fraccionamiento.

Seis teléfonos celulares.

Dinero en efectivo presuntamente producto de la venta de estupefacientes.

Un arma de fuego y 10 cartuchos calibre 36.

Dos vehículos: un Chevrolet Onix y un Renault Megane.

Además, fueron identificadas 12 personas vinculadas a la causa.

Participación interinstitucional

En los allanamientos intervinieron efectivos de las Guardias Especiales y Divisiones de Drogas Peligrosas de las Jefaturas Departamentales de Nogoyá y Diamante, junto a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y el Grupo de Intervención de Alto Riesgo (GIA).

Las autoridades destacaron que el operativo responde a reclamos vecinales en torno a la problemática de la venta de drogas en la ciudad, y subrayaron el resultado positivo de las acciones conjuntas para combatir este delito.