Victoria contará desde este miércoles con un segundo Juzgado Civil, Comercial y Laboral, que quedó formalmente inaugurado este martes durante una jornada institucional del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos.

En ese marco, Patricia Gabriela Sanabria asumió como jueza a cargo del despacho del Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral Nº 2, tras prestar juramento en una ceremonia realizada en el Salón de Actos del Honorable Concejo Deliberante de Victoria.

La designación de Sanabria fue dispuesta mediante el Acuerdo General Nº 28/26, del 27 de octubre, en su punto tercero. El juramento fue tomado por el presidente del STJ, Germán Carlomagno, ante autoridades judiciales, municipales, representantes institucionales, trabajadores del Poder Judicial, familiares e invitados especiales.

Reunión del Superior Tribunal de Justicia

Antes de la ceremonia, los integrantes del STJ realizaron su reunión de Acuerdo en los Tribunales de calle Mitre, donde analizaron cuestiones vinculadas con la jurisdicción y la prestación del servicio de justicia en Victoria.

Participaron el presidente del organismo, Germán Carlomagno; el vicepresidente, Carlos Federico Tepsich; los vocales Daniel Carubia, Susana Medina, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher —de manera virtual—, Leonardo Portela y Laura Mariana Soage.

Durante el encuentro fueron recibidos el juez de Familia y de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el juez de Garantías, Alejandro Calleja; las integrantes de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), Nancy Anabel Udrizard y Aranzazú Macarena Obeid; y las autoridades del Colegio de la Abogacía de Victoria, Paula Crossa y Teodoro Gorelik, presidenta y vicepresidente, respectivamente.

Asunción de la nueva magistrada

Durante la jura, Patricia Gabriela Sanabria se comprometió a desempeñar el cargo con lealtad y patriotismo, y a cumplir y hacer cumplir las constituciones de la Nación y de la provincia.

La ceremonia fue asistida por la secretaria general del STJ, Elena Salomón, y contó con la presencia de la presidenta municipal de Victoria, Isa Castagnino Xavier; el juez de Garantías y Transición, José Alejandro Calleja; el juez de Menores, Juan Eduardo Lloveras; el fiscal Eduardo Guaita; la defensora pública María Natalia Smaldone y el juez de Paz, Carlos Omar Pacher.

También asistieron funcionarios municipales, autoridades policiales, representantes del Registro Civil, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), del Colegio de la Abogacía y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), junto con integrantes del Poder Judicial y familiares de la magistrada.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, Victoria suma una segunda dependencia con competencia Civil, Comercial y Laboral, que comenzará a prestar servicios este miércoles.