Quedó formalmente constituido el Consejo Local de Educación, Trabajo y Producción, en el marco de una jornada de intercambio y construcción colectiva que reunió a referentes del sistema educativo, sectores productivos y organismos públicos.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la articulación entre el mundo del trabajo y la educación, con el fin de redefinir la oferta formativa en función de las necesidades del entramado socio-productivo local. Durante la jornada, se elaboró un diagnóstico participativo sobre los sectores económicos más relevantes de la región, los perfiles laborales más demandados y la oferta educativa disponible en Victoria y su zona de influencia.

Sectores estratégicos y competencias laborales

Entre los ejes abordados se destacaron la identificación de sectores clave —cárnico, pesca comercial, agrícola, turístico, apícola, vitivinícola, metalmecánico y pymes—, así como la detección de competencias laborales prioritarias y las brechas formativas que deberán cubrirse. También se subrayó la importancia de generar trayectos específicos y actualizados que acompañen el desarrollo productivo de la ciudad y la región.

El espacio fue valorado de forma unánime por los participantes, quienes coincidieron en la necesidad de que la educación dialogue de manera más directa con el sector productivo para mejorar la inserción laboral y contribuir al desarrollo económico local.

Representación y acuerdos

Participaron del encuentro la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de Entre Ríos, Paula Vicari; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Garcilazo; la directora de Producción de la Municipalidad de Victoria, Pamela Padularrosa; el rector de la Escuela Técnica N.º 1 Pedro Radío, Juan Carlos Albornoz; y la supervisora de Educación Secundaria de Victoria, Cecilia Bozzano. También estuvieron presentes representantes de instituciones educativas, empresas, emprendedores, cámaras y cooperativas.

Como resultado de esta primera instancia, se acordó una agenda de trabajo común que incluye continuar el relevamiento de datos, profundizar en mesas sectoriales específicas y avanzar en el diseño de propuestas de formación concretas que respondan a los desafíos actuales del mercado laboral.

Un espacio estratégico para el futuro

El nuevo Consejo Local se proyecta como un ámbito institucional clave para la planificación estratégica, la toma de decisiones informadas y la articulación efectiva entre educación y producción. Su continuidad será fundamental para acompañar el desarrollo de Victoria con una mirada integral, participativa y orientada al futuro.