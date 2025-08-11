La Municipalidad de Victoria informó que el pasado viernes 8 de agosto se conmemoró el 108° aniversario de la Escuela Municipal de Música “Justo José de Urquiza”, con un acto protocolar y un concierto didáctico que reunió a estudiantes de la institución y a la Banda Municipal de Música “Sebastián Ingrao”.

La intendente Isa Castagnino encabezó la celebración, destacó la trayectoria de la escuela y la relación histórica con la Banda Municipal, y felicitó a toda la comunidad educativa por el compromiso y la dedicación que mantienen viva esta institución emblemática para los victorienses.

Durante el acto se otorgaron distinciones honoríficas a Gustavo Esquivel, Jorge Escobar, José Risoglio, Lorenzo Copello, Sergio Mansilla, Gabriel Moreno, Daniel Zapata, Miguel Colazo, Jorge Andino, Luis Lezcano y Pedro Salcedo, en reconocimiento a su recorrido artístico y su legado para la escuela. También se entregaron diplomas a ex empleados del antiguo hogar escuela.

La jornada incluyó la entrega de un valioso obsequio del artista Gabriel Calabrese, quien, convocado por el coordinador de la institución, donó una obra de su autoría como símbolo de apoyo y aprecio hacia la escuela.

Desde el municipio expresaron su agradecimiento y felicitaciones a quienes forman parte de la Escuela Municipal de Música “Justo José de Urquiza” por su trabajo cotidiano y por contribuir, a través del arte y la educación, al patrimonio cultural de Victoria.