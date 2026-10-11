Victoria Bainotti Buzzi fue elegida como nueva representante provincial de los estudiantes secundarios en el marco de la 57ª Fiesta Provincial del Estudiante Secundario, que se celebró en Villaguay.

La joven había sido elegida representante de los estudiantes de Victoria durante el Festival de la Juventud 2026. Con esta nueva distinción, pasó a representar a los estudiantes secundarios de toda la provincia de Entre Ríos.

La elección se realizó como parte de una celebración que reúne a jóvenes de distintas localidades entrerrianas y promueve el encuentro, la participación y el protagonismo de los estudiantes.