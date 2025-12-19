Según el parte oficial, alrededor de las 9:30 horas se dio cumplimiento a un oficio judicial proveniente del Juzgado de Garantías y Transición, firmado por el juez de Garantías, Dr. José Alejandro Calleja. En cumplimiento de dicha orden, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó un allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Combatientes de Malvinas, en la ciudad de Victoria.

Como resultado del procedimiento, se procedió al formal secuestro de prendas de vestir que habrían sido utilizadas para perpetrar el ilícito, logrando además la identificación del presunto autor del hecho investigado. En tanto, se informó que continúan las tareas de inteligencia con el objetivo de localizar el rodado vinculado a la causa.

Desde la Jefatura Departamental destacaron y agradecieron la colaboración del personal de la División Policía Científica, la Sección 911 y videovigilancia, así como de efectivos de la Comisaría Quinto Cuartel, quienes participaron y brindaron apoyo durante el operativo.