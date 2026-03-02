En la ciudad de Victoria, este domingo 1° de marzo se llevó a cabo la sexagésima sexta apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Victoria. La ceremonia estuvo encabezada por la intendente Isa Castagnino, quien brindó un detallado balance de su gestión y dejó formalmente inaugurado el nuevo período legislativo.

En su discurso, la jefa comunal transmitió un mensaje claro: Victoria continúa avanzando con orden, austeridad y recursos propios, en un contexto marcado por la ausencia de inversión por parte del Gobierno Nacional y Provincial.

Castagnino remarcó que, pese a la caída de la coparticipación y la falta de financiamiento externo, el municipio logró cerrar el ejercicio con superávit operativo, sanear deudas heredadas y sostener un importante nivel de ejecución de obras públicas.

“Cada obra, cada servicio y cada mejora se financia con el esfuerzo de los contribuyentes victorienses”, afirmó la intendente, al tiempo que enfatizó el compromiso de su gestión de administrar con responsabilidad, sin gastar más de lo que ingresa.

Obras y servicios con fondos propios

Durante su exposición, la mandataria enumeró las principales intervenciones realizadas en infraestructura urbana, ampliación y mejoras en redes de agua y cloacas, renovación del sistema de iluminación, puesta en valor de espacios públicos y fortalecimiento de los servicios esenciales.

Según detalló, estos avances fueron posibles gracias a una política de administración austera y a una planificación financiera que prioriza el equilibrio fiscal y la inversión estratégica.

Inversión social y nuevos proyectos

La intendente también destacó la inversión sostenida en áreas clave como salud, educación, producción, ambiente, cultura y deporte, subrayando que el desarrollo de la ciudad no se limita a la obra pública, sino que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos en todos los ámbitos.

En ese marco, anticipó nuevos proyectos para 2026, orientados a consolidar el crecimiento de la ciudad y profundizar las políticas de cercanía y acompañamiento a la comunidad.

Con un fuerte mensaje de gestión responsable y agradeciendo el esfuerzo de cada vecino y trabajador municipal, Castagnino dejó formalmente inaugurado el 66° período de sesiones ordinarias, reafirmando el compromiso de continuar trabajando con orden, transparencia y responsabilidad para el desarrollo de Victoria.