La vicepresidenta del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, Carina Domínguez, emitió un fuerte pronunciamiento público tras la frustrada interna partidaria del pasado 6 de julio, en la que debían definirse los candidatos a legisladores nacionales que competirán en las elecciones de octubre. En una nota dirigida tanto a la militancia como a los medios, lamentó la existencia de una "lista única y excluyente", impuesta —según denuncia— “con la misma mezquindad y verticalismo que, desde el peronismo, se le critican a otros espacios políticos”.

En su mensaje, la dirigente —que se presenta como “Vice Pte PJ contra fraude y proscripción”— expresó con dureza:

“La historia terminó como siempre: con nombres y apellidos que no surgieron ni de la discusión, ni de la militancia, ni de un proyecto colectivo. Sin autocrítica”.

Criticó además el funcionamiento actual del Consejo Provincial del PJ, al que señaló como prácticamente paralizado:

“El Consejo no está funcionando. Y es lamentable, sobre todo en un momento donde necesitamos poner la cara, discutir ideas, institucionalizar posiciones, mostrar un camino”.

Carina Domínguez hizo referencia a una serie de decisiones tomadas en los últimos meses sin consulta interna, como la postura frente a la reforma política provincial y la conformación de listas:

También denunció el uso restringido de los canales institucionales del partido, como las redes sociales, que —según afirma— se limitan a la publicación de efemérides, sin permitir a los dirigentes expresar posicionamientos reales ante la crisis actual.

En contraposición al hermetismo dirigencial, la referente compartió una imagen poderosa: una vecina preparando arroz con leche en envases reciclados para su barrio, como muestra del espíritu solidario que, afirma, el peronismo debe recuperar.

“Ya no alcanza con la marcha solamente. ¿Por qué tenerle miedo a la mística, al compromiso, a estar cerca de la gente?”, se preguntó.

Y alertó sobre la necesidad urgente de que el peronismo retome contacto con su base social:

Lejos de clamar por una ruptura o una renuncia, la dirigente se mostró firme en su decisión de permanecer dentro del PJ, aunque no dejó de señalar la falta de escucha interna, incluso dentro de la conducción:

“Soy vicepresidenta del PJ y siento con impotencia, tal vez por ser mujer o sindicalista, que no me escuchan. Aunque coincidan conmigo, no se animan”.