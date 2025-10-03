El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, junto a su equipo de trabajo, recorrió este jueves distintos frentes de obras que se ejecutan en los departamentos Diamante, Paraná y La Paz, con el objetivo de constatar el avance de los trabajos sobre la red vial primaria y secundaria.

Uno de los puntos centrales del recorrido fue la rehabilitación de la ruta provincial Nº 11 a la altura de Valle María, donde actualmente se desarrollan tareas de bacheo profundo —con incorporación de cemento— y superficial, mediante mezcla asfáltica. Según informaron, los trabajos continuarán en los próximos días en dirección a Oro Verde.

El senador provincial por Diamante, Gustavo Vergara, resaltó la relevancia de la intervención: “Se está ejecutando un muy buen trabajo de bacheo para recuperar la ruta provincial Nº 11. Esta zona, además de ser turística, es muy productiva, y teniendo en cuenta que el mes que viene comienza la cosecha fina, va a ser muy bueno tener la ruta en condiciones”.

En la misma línea, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, destacó la prioridad otorgada a la obra: “La llegada de las máquinas nos sorprendió gratamente. Además de ser importante para nuestra comunidad, es una ruta muy transitada desde el sur de la provincia hacia Paraná. Esta intervención será fundamental para respaldar la actividad turística y garantizar la seguridad de quienes nos visitan”.

Avances en otras obras

Durante la recorrida, Donda también supervisó la rehabilitación de la ruta A 03, que registra un avance del 96 por ciento, donde se llevan adelante tareas de señalización horizontal y vertical, junto a la colocación de barandas de defensa. Asimismo, verificó la obra del desvío de tránsito pesado a Pueblo Brugo, considerada estratégica para el turismo y la producción del departamento Paraná, que ya alcanza un 92% de avance.

Caminos rurales en el departamento Diamante

La agenda incluyó la supervisión de trabajos de conservación en la zona de Aldea Spatzenkutter, donde se realiza reposición de brosa en caminos que conectan con el cementerio y con emprendimientos productivos. También se llevan a cabo tareas en la traza terciaria que une Aldea Protestante con Aldea Salto, mediante alteo y cunetas.

En Distrito Isletas se avanza con alteo, perfilado, reposición de brosa y recambio de dos líneas de tubos sobre la ruta provincial Nº 40. En Puerto Alvear, en tanto, se ejecuta la limpieza del camino y la colocación de tubos para el desvío del tránsito pesado.

Del recorrido participaron, además, el presidente de la comuna de Aldea Spatzenkutter, Juan Lell; el jefe de la zonal Diamante, Emiliano Chaparro; y los inspectores de obra de la DPV.