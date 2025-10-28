El Director Administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, brindó detalles sobre la denuncia penal que derivó en allanamientos e incautación de computadoras en la sede del organismo y en otras provincias. En diálogo con APFDigital, el funcionario explicó que la causa se inició a raíz de “inconsistencias en los precios” detectadas en la compra de bienes, y confirmó el desplazamiento de varios funcionarios por “falta de confianza”.

“Hoy fuimos parte de un montón de medidas tomadas, por eso entregamos algunos expedientes y se llevaron algunas computadoras”, relató Donda, quien ratificó la seriedad de la denuncia presentada por la actual gestión ante la Justicia. Según indicó, la investigación se originó tras detectar irregularidades e inconsistencias en la adquisición de aceites, lubricantes, repuestos e indumentaria.

El titular del organismo remarcó que, si bien algunos de los hechos investigados se remontan a gestiones anteriores, otros ocurrieron bajo su administración. “Vimos las irregularidades e, independientemente de que haya sido nuestra gestión, los denunciamos igual”, sostuvo.

Funcionarios desplazados y pérdida de confianza

El epicentro de las anomalías se ubicó en la Jefatura de Suministros, donde se detectaron las principales irregularidades. Donda reveló que los funcionarios involucrados son empleados de carrera, que habían sido ratificados en sus cargos al inicio de su gestión por una cuestión de confianza.

“Evidentemente por ahí nos equivocamos en haberles depositado esta confianza”, admitió.

Al tomar conocimiento de la situación, Donda dispuso el apartamiento del personal involucrado y su reubicación en otras áreas, además de efectuar la denuncia penal correspondiente. “Llegado el caso, tramitados los procedimientos que corresponden y comprobadas las situaciones, se tomarán las medidas o decisiones que correspondan”, aseguró.