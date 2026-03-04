Nogoyá.- En el marco del Programa de Corredores Estratégicos y Gestión Vial de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) anunció la realización de una instancia de consulta pública en nuestra ciudad. El encuentro tiene como objetivo presentar formalmente a la comunidad dos proyectos de infraestructura de gran impacto para la conectividad y seguridad vial de la región.

La cita será el próximo martes 17 de marzo, a las 16:00 horas, en la sede de la Asociación Cultural, ubicada en Centenario 930.

Durante la jornada se brindarán detalles sobre dos obras de envergadura como es la “Circunvalación a la Ciudad de Nogoyá”, un proyecto largamente esperado para desviar el tránsito pesado y mejorar el flujo vehicular urbano. También en la jornada se presentará la obra “Puente sobre Arroyo del Sauce – RPN° 43” que contempla el tramo entre la RNN° 12 y la ex RNN° 131, e incluye obra básica, calzada de ripio, el nuevo puente y las correspondientes obras de arte.

Para que los ciudadanos puedan participar de manera informada, Vialidad dispuso que toda la documentación pertinente esté disponible para su consulta desde el miércoles 4 hasta el mismo 17 de marzo.

La información podrá descargarse desde los sitios web oficiales (portal.entrerios.gov.ar y dpver.gov.ar). Además, los detalles técnicos se difundirán a través de medios digitales, diarios y radios de todo el departamento Nogoyá para garantizar el máximo alcance antes de la presentación presencial.

Proyecto de Ley para expropiación

El Poder Ejecutivo Provincial presentó este miércoles un proyecto de ley solicitando a la Legislatura “la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra del Puente Arroyo Del Sauce, en el Departamento Nogoyá, sobre ruta Nº43.

En los fundamentos del proyecto se señaló que las iniciativas encuentran “fundamento en la necesidad de garantizar la concreción de las obras de infraestructura vial e hidráulica de significativa importancia para la región, que se encuentra en instancia de elegibilidad en marco de programa de financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

En relación a la del puente que conecta con la zona de Crucesitas Tercera desde Ruta Nacional 12, indicaron que “la ejecución del citado proyecto permitirá optimizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, facilitando el desarrollo de las actividades productivas, así como el traslado de personas, bienes y servicios esenciales. De esta manera, se busca consolidar una red vial más integrada y eficiente, que contribuya al crecimiento económico y social de la región”.

Asimismo, se destacó “la relevancia social, económica y territorial que implica la concreción de esta obra de infraestructura”, por lo que se elevó con el fin de “dotar al Estado Provincial de los instrumentos legales necesarios para avanzar en la adquisición de los inmuebles afectados y asegurar su efectiva ejecución”.

También se resaltó que el procedimiento “se ajusta a lo establecido en la Ley Provincial Nº 6.467 de Expropiaciones, asegurando la debida protección de los derechos de los propietarios de los bienes afectados y garantizando, en todo momento, el cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad y justa indemnización” y que “la declaración de utilidad pública que se propicia reviste carácter indispensable para la prosecución de las gestiones administrativas y técnicas que permitan la efectiva ejecución de la obra proyectada, la cual se enmarca en las políticas provinciales de infraestructura orientadas al fortalecimiento de la conectividad territorial y al desarrollo equilibrado de las distintas zonas de la Provincia”.