El subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, José Palacios, encabezó una reunión de trabajo con representantes de las localidades de Estación Sosa, María Grande Segunda, El Palenque, Colonia Rivadavia, Antonio Tomás, Arroyo Corralito y Aldea Santa María, con el objetivo de avanzar en estrategias de mantenimiento y mejora de la red vial rural.

Del encuentro participaron también el director de Obras por Administración, Raúl Casali, y el jefe del Departamento II Consorcios, Marcelo Solanas, quienes analizaron junto a las autoridades comunales alternativas de trabajo conjunto y convenios para optimizar la transitabilidad en distintos caminos de la región.

Tras la reunión, la presidenta comunal de Estación Sosa, Gloria Vittor, destacó la importancia de la iniciativa. “Es muy interesante esta propuesta porque nos puede brindar la posibilidad de mejorar los caminos y dar mayor transitabilidad y mejor servicio a toda la comunidad, especialmente a la zona rural”, afirmó.

La funcionaria señaló además la necesidad de evaluar el estado de cada traza y las posibilidades de las comunas de acceder a maquinaria para su mantenimiento. “Hay que seguir trabajando, ver la situación de cada uno de los caminos y las posibilidades que tenemos las comunas de poder acceder con maquinarias y realizar el mantenimiento de los mismos. Continuamos trabajando con muy buenas perspectivas para darle solución a la red vial de nuestro ejido comunal”, agregó.

Por su parte, la presidenta comunal de María Grande Segunda, Patricia Romero, valoró el encuentro y remarcó la necesidad de analizar en detalle los convenios propuestos. “Es mi primera reunión como presidenta comunal y resultó muy positiva. Tenemos que analizar este convenio porque en nuestro caso aún no contamos con las herramientas para hacernos cargo de tantos kilómetros”, explicó.

Romero señaló que, durante los primeros años de gestión, la comuna se concentró en tareas básicas de mantenimiento como limpieza de banquinas y recambio de alcantarillas, trabajos que consideró fundamentales para la transitabilidad. “Debemos analizarlo en profundidad para tomar la mejor decisión para nuestra zona”, concluyó.