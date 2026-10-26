Vialidad Nacional continúa con las tareas de recuperación y mantenimiento de la Ruta Nacional 12 en Entre Ríos, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros comprendido entre la localidad de Galarza y la intersección con las rutas nacional 131 y provincial 32.

Los trabajos están a cargo del 17.º Distrito y se desarrollan en sectores de los departamentos Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná, con intervenciones destinadas a mejorar el estado de la calzada y las condiciones de circulación.

Según informó el organismo, durante septiembre se realizaron tareas en sectores cercanos a Gobernador Mansilla y General Ramírez, mientras que en octubre los trabajos avanzaron en las inmediaciones de la comuna de XX de Septiembre.

Obras en dársenas y accesos

Entre las intervenciones ejecutadas se encuentra el hormigonado de dársenas para la detención de vehículos en el kilómetro 289,4, frente a la Escuela N.º 52 Fray Luis Beltrán.

Además, Vialidad Nacional informó que próximamente se realizarán trabajos en las ramas de acceso a General Ramírez.

Las mejoras buscan optimizar la seguridad vial, facilitar la circulación y contribuir al mantenimiento de la ruta. También apuntan a fortalecer la conectividad entre las localidades de la región, con posibles beneficios para las actividades educativas, turísticas, culturales y económicas.

Recomiendan precaución en las zonas de trabajo

Durante la ejecución de las tareas se realizan reducciones de calzada para permitir el movimiento de los equipos viales. Por ese motivo, se solicita a los conductores respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Circular con precaución en los sectores donde haya operarios y maquinaria vial.

Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

Mantener las luces bajas encendidas.

Respetar las velocidades máximas y mínimas indicadas en cada tramo.

El proyecto de reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional 12 se enmarca en los lineamientos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Mientras continúen las obras, la atención de los conductores será fundamental para evitar siniestros y facilitar el desarrollo de los trabajos en esta vía de conexión regional.