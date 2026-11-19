La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) incorporó más de 60 máquinas nuevas, en una inversión que superó los 15.000 millones de pesos. El equipamiento fue presentado este miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio en el autódromo Ciudad de Paraná y será destinado a fortalecer los trabajos de mantenimiento y conservación de rutas provinciales y caminos rurales.

Cada zonal de Vialidad recibió una motoniveladora, mientras que el resto de los equipos se distribuirá entre los programas de conservación vial que se desarrollan en distintas regiones de Entre Ríos.

La nueva maquinaria se suma a otras 50 máquinas que el organismo encontró abandonadas y logró recuperar y poner nuevamente en funcionamiento durante los primeros 35 meses de gestión.

"Estamos mostrando esta compra de más de 60 máquinas nuevas, demostrando que hoy los recursos de los entrerrianos van a donde tienen que ir", afirmó Frigerio.

Además de las motoniveladoras, la adquisición incluyó compactadores, cargadoras, palas retroexcavadoras, excavadoras sobre orugas, camiones volcadores y regadores, acoplados y carretones.

Una inversión con fondos provinciales y aportes de Salto Grande

La inversión se compuso de más de 13.000 millones de pesos de fondos propios de la provincia y aportes superiores a los 2.000 millones de pesos gestionados por el gobernador ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

Estos últimos recursos permitieron adquirir 10 camiones con equipos y acoplados volcadores. Según se informó, en el proceso de compra de la maquinaria participaron 14 oferentes en la primera licitación y 17 en la segunda.

"Para gestionar hay que ordenar", sostuvo Frigerio. En ese sentido, recordó que la recuperación de Vialidad comenzó con el ordenamiento administrativo y el pago de deudas pendientes. También destacó la tarea del personal del organismo para recuperar y poner en servicio las máquinas que se encontraban fuera de funcionamiento.

El objetivo: intervenir todas las rutas provinciales

Durante la presentación, el gobernador repasó los avances del Plan de Mantenimiento y Conservación Vial, que está organizado en tres grupos de obras. En ese marco, ratificó que la meta de su gestión es llegar a su final con el 100 por ciento de las rutas provinciales intervenidas.

Para las obras de mayor envergadura, Entre Ríos cuenta con financiamiento de organismos multilaterales por más de 350 millones de dólares. Esos fondos permitirán reconstruir rutas que necesitan intervenciones integrales y ejecutar obras de infraestructura, entre ellas nuevos puentes.

Mantenimiento de los caminos rurales

En relación con los 25.000 kilómetros de caminos de la producción que tiene la provincia, Frigerio recordó que el Gobierno destina el 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural a su mantenimiento y conservación.

También señaló que avanza la descentralización de esas tareas mediante acuerdos con municipios y comunas, y destacó la ampliación de la cobertura de los consorcios camineros.

"Cuando asumimos había menos de mil kilómetros mantenidos por los consorcios, hoy tenemos más de cuatro mil", precisó el gobernador.