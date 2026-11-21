La ciudad de Viale es escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, una de las celebraciones gastronómicas tradicionales de Entre Ríos. La 24ª edición comenzó con el encendido del fuego y continuará hasta este domingo 22 de noviembre en el predio de Viale Foot Ball Club.

Durante el fin de semana largo, la propuesta reúne el Concurso Nacional del Asado con Cuero, espectáculos musicales, comidas típicas y un paseo de emprendedores.

La edición 2026 cuenta con 25 equipos de asadores, 37 espectáculos distribuidos en tres escenarios y más de 45 emprendedores.

Sábado: Lázaro Caballero y concurso de asadores

La programación de este sábado 21 tendrá como uno de sus principales atractivos la presentación del folclorista Lázaro Caballero.

También actuarán Los de Gualeyán, Tierra Nativa, Nahuel Borra y La Caravana, entre otros artistas que pasarán por los distintos escenarios.

En paralelo, continuará el Concurso Nacional del Asado con Cuero, que reúne a 25 equipos integrados por cuatro participantes cada uno. Los concursantes representan a Entre Ríos y a otras provincias, entre ellas Santa Fe, Corrientes y Mendoza.

Los equipos que compiten durante esta jornada realizarán la preparación de sus asados por la tarde, para presentar sus trabajos durante la noche.

Domingo: Los del Fuego en el cierre

El domingo 22 será la última jornada de la fiesta. Uno de los números centrales será la presentación de Los del Fuego.

La grilla también incluye a Corcho González, Los Raiceritos y Los Saraluceños, entre otros artistas.

La actividad gastronómica continuará con el asado con cuero como protagonista, junto con las propuestas de los puestos de comidas y emprendedores. Además, la organización anunció el sorteo de una motocicleta cero kilómetro.

Comidas típicas y paseo de emprendedores

La fiesta ofrece distintas opciones gastronómicas, entre ellas asado con cuero, empanadas, choripanes y tortas fritas.

El predio también cuenta con un espacio comercial y artesanal integrado por más de 45 emprendedores. Los espectáculos se distribuyen entre el escenario principal, el sector de peñas y el patio cervecero.

Entradas: precios y puntos de venta

Los valores de las entradas para las jornadas que restan son:

Sábado 21 de noviembre: $20.000.

$20.000. Domingo 22 de noviembre: $15.000.

Los tickets se pueden adquirir en la secretaría de Viale Foot Ball Club o de manera anticipada a través de la plataforma SimplePass.

La actividad se desarrolla en el predio del club, ubicado en 25 de Mayo 1239, en Viale. Según la plataforma de venta, ambas jornadas tienen previsto su inicio a partir de las 12:00. Ese horario corresponde a la apertura de la actividad y no necesariamente al comienzo de los espectáculos musicales.