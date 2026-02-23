El Gobierno nacional oficializó este lunes la licitación del Tramo III de la Red Federal de Concesiones, que incluye a la Ruta Nacional 18 en el tramo comprendido entre Paraná y Puerto Yeruá, además del segmento de la Ruta Nacional 12 que conecta Paraná con Crespo.

La medida incorpora a estas vías estratégicas de Entre Ríos dentro del nuevo esquema de concesión vial, que prevé obras, mantenimiento y la instalación de estaciones de peaje a cargo del adjudicatario.

Tres estaciones de peaje sobre la Ruta 18

En el caso de la Ruta 18, el pliego de bases y condiciones técnicas establece que el futuro concesionario deberá proyectar y construir tres estaciones de peaje, cuya habilitación quedará sujeta a la autorización expresa de la Dirección Nacional de Vialidad.

Las ubicaciones previstas son:

Kilómetro 70 , en inmediaciones de Viale , con cabinas en ambos sentidos de circulación.

, en inmediaciones de , con cabinas en ambos sentidos de circulación. Kilómetro 138 , en la zona de Villaguay , también para ambos sentidos.

, en la zona de , también para ambos sentidos. Kilómetro 239, sobre la ciudad de San Salvador, igualmente con cobro bidireccional.

De esta manera, el corredor vial que atraviesa el centro entrerriano contará con tres puntos de peaje distribuidos estratégicamente a lo largo de su traza.

Esquema tarifario y concesión

Según se detalla en el pliego, el cuadro tarifario de las nuevas estaciones será determinado conforme a la oferta adjudicada y actualizado de acuerdo con los parámetros previstos en las especificaciones técnicas generales.

La incorporación de la Ruta 18 y del tramo Paraná–Crespo de la Ruta 12 al sistema de concesiones forma parte del rediseño del esquema vial impulsado por la Nación, con el objetivo de garantizar obras de infraestructura, conservación y servicios al usuario bajo gestión privada.

La decisión impacta directamente en una de las arterias más importantes de Entre Ríos, utilizada tanto para el transporte productivo como para la conexión interprovincial, y abre una nueva etapa en la administración del corredor que une el oeste y el este de la provincia.