En la previa de este importante viaje, el médico veterinario Gilvam Marcolino, médico veterinario de nuestra ciudad, pasó por los estudios de FM Boing 93.7 y Paralelo 32 en el programa Tanto de Todo que conduce Gonzalo Gadea Britos para compartir detalles de la expectativa que generaba la cita federal.

Pasión, deporte y reencuentro federal en marcha

Marcolino, quien cuenta con una trayectoria de cinco años participando ininterrumpidamente en las olimpiadas desde su debut en Misiones, destacó la magnitud que año a año adquiere el certamen: "El colegio en este momento tiene más de mil cien anotados (...) y siempre para la parte deportiva llevamos una buena cantidad, somos en total 10 atletas de acá", expresó sobre la delegación local que hoy comparte plantel con representantes de distintas localidades entrerrianas como Federal, Villaguay y Concepción del Uruguay.

El evento cuenta con un vasto abanico de disciplinas que van desde el fútbol (en sus modalidades de 11, 7 y mixto), básquet y vóley, hasta pádel, ajedrez, truco, sapo y pruebas de atletismo como maratón y velocidad (100 y 200 metros), donde Marcolino asoma como uno de los animadores principales debido a su versatilidad.

"El deporte siempre me gustó hacer un poco de todo, porque es salud y aparte me divierto cuando estoy haciendo esas actividades", señaló el veterinario durante la entrevista en Tanto de Todo. Asimismo, valoró el trasfondo social y afectivo que hoy están viviendo en suelo salteño: "Lo más lindo también es que vos ves con tus excompañeros de la facultad que hace veinte años que no nos vemos, y que en ese encuentro a su vez nos divertimos (...) te despejás un poco y volvés con las energías cargadas que es lo principal".

Esfuerzo compartido y expectativas altas en plena competencia

El contingente local se encuentra actualmente en territorio norteño con el firme objetivo de dejar a la provincia en lo más alto, recordando que en la edición anterior la delegación general se consagró en un meritorio segundo puesto sobre 15 provincias participantes.

No obstante, el entrevistado remarcó en la previa el sacrificio económico que implica el traslado para los deportistas amateurs y agradeció el respaldo institucional y privado: "Queremos agradecer a todas las empresas que nos apoyan, donaron algunas remeras, otros pantalones, y bueno, con eso se facilita un poco (...) y también agradecer al Colegio que hace su aporte a los atletas y vamos a ver si podemos traer algunas medallas".

Aprovechando el fin de largo y con una agenda cargada de actividades deportivas y camaradería nocturna que se extenderá hasta el próximo domingo, los profesionales disfrutan de estos días de competencia para luego regresar con energías renovadas de cara al tramo final del año.