El senador Gustavo Vergara cuestionó hoy las afirmaciones de dirigentes kirchneristas sobre la situación financiera provincial y afirmó que “los datos oficiales desmienten cualquier intento de instalar un relato”.

“Cuando Frigerio asumió, el stock de deuda superaba los 722 millones de dólares. Hoy es de 694 millones. Bajó, no subió”, señaló Vergara en referencia a la información de la Contaduría General de la Provincia.

No agregamos un solo dólar de deuda

Vergara recordó que la gestión anterior “dejó una provincia desordenada, con obras paralizadas, licitaciones adjudicadas sin presupuesto y un endeudamiento en dólares originado en decisiones irresponsables”.

“Lo primero que hay que decir es que este gobierno no le agregó un solo peso ni un solo dólar a la deuda pública provincial. Todo lo contrario: pagamos cada cuota de capital e intereses que dejaron. Cumplimos con lo que heredamos”, afirmó.

El senador calificó de “inexplicable” que quienes gobernaron durante veinte años “pretendan responsabilizar a un gobierno de 24 meses por la deuda que ellos mismos generaron”.

El origen de la deuda

El legislador recordó que en 2017 la provincia tomó un crédito internacional de 500 millones de dólares originalmente destinado a obras de infraestructura.

“Como intendente de General Ramírez participé de esa discusión. A los municipios nos exigían usar esa deuda para obras o maquinaria. Pero la provincia hizo exactamente lo contrario: usó esos dólares para pagar gastos corrientes. Eso es deuda mala”, señaló.

Agregó que en 2021 la provincia cayó en default, fue demandada en Nueva York y reestructuró los vencimientos “pateando todo para la gestión de Frigerio”.

“Cuando no pudieron pagar, refinanciaron y trasladaron todos los vencimientos fuertes para estos años. Dejaron una bomba de tiempo”, sostuvo.

Ley de Sostenibilidad

Sobre la norma recientemente aprobada, Vergara afirmó que “no es un cheque en blanco”, sino una herramienta indispensable para ordenar el perfil de vencimientos y dar previsibilidad fiscal.

“La Ley de Sostenibilidad es una necesidad para ordenar los vencimientos heredados y permitir que la provincia pueda crecer. La deuda buena es la que financia rutas, escuelas, hospitales y desarrollo productivo”, indicó.

También subrayó que el plan de infraestructura 2026 será “el más ambicioso en décadas”, con inversiones estimadas en un billón de pesos.

“Entre Ríos necesita rutas seguras, caminos rurales transitables, escuelas en condiciones y hospitales modernos. Esa es la deuda buena, la que transforma la provincia y genera empleo de calidad”, afirmó.

Se terminó el relato

Vergara cerró con un mensaje categórico: “En la peor crisis de ingresos que se recuerde, este gobierno ordenó las cuentas, puso luz donde había oscuridad, honró todas las deudas heredadas y reactivó cada obra paralizada. El esfuerzo de los entrerrianos no fue en vano.”

“La deuda mala pertenece al pasado y al relato de quienes gobernaron 20 años. La deuda buena es la que nos va a permitir crecer.”