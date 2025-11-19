Elementos de moda
Verano 2026: el revival de los 70 y los 2000 redefine la estética de los anteojos
El verano 2026 llega con una impronta decididamente retro. Las referencias estéticas de los años 70 y de los primeros 2000 vuelven a marcar el pulso de la moda, esta vez con el foco puesto en un accesorio que dejó de ser secundario para convertirse en protagonista: los anteojos de sol.
Entre las siluetas que lideran la temporada aparecen los modelos ovalados, alargados y rectangulares de estilo petit, una reinterpretación moderna de los diseños minimalistas que dominaron las décadas pasadas. Pero la tendencia convive en contraste con formatos maxi y la llamativa forma low eyes, que aportan un aire glam y sofisticado para quienes buscan un statement más audaz.
Colores suaves que dicen mucho
Los cristales de colores refuerzan este espíritu nostálgico. Tonos como verde opaco, rosa viejo, amarillo ocre y celeste se imponen con fuerza: suaves, pero cargados de personalidad. Lejos de ser un mero detalle, se convierten en un recurso perfecto para elevar cualquier look de manera simple y efectiva.
“Hoy las gafas son mucho más que un accesorio. Son una pieza clave del outfit, una forma de expresar estilo y personalidad”, explica Nicolás Schirmer, CEO de Hardem Eyewear. “El anteojo deja de tener solo una función práctica para transformarse en un elemento identitario: habla de quién sos y de cómo querés presentarte”.
Un viaje estético del retro al pop culture
La estética retro continúa ganando fanáticos. Los modelos ovalados y alargados retoman códigos de los años 90 y 2000, con guiños a figuras icónicas como Kate Moss, Naomi Campbell o Britney Spears. También evocan universos cinematográficos como The Matrix, donde los lentes minimalistas y estilizados se convirtieron en sellos de época. La versión 2026 actualiza esa vibra con líneas más limpias y versátiles, logrando piezas que combinan estilo y comodidad.
Materiales que elevan el diseño
En materia de fabricación, el acetato sigue siendo el material estrella. Su nobleza, durabilidad y su amplio abanico de posibilidades en colores, texturas y transparencias lo posicionan como favorito entre diseñadores y consumidores.
Los tonos protagonistas del verano —marrones, chocolates, ámbares y ocres— acompañan la tendencia internacional del mocha mousse, elegido como color del año. A ellos se suman los clásicos carey, que continúan renovándose gracias a juegos de vetas y matices.
Cómo se llevan según el estilo
Los anteojos de sol amplían su versatilidad y permiten adaptarse a distintos perfiles:
- Urbano: modelos pequeños y rectangulares, ideales para looks minimalistas o deportivos.
- De playa: marcos envolventes y cristales oscuros, con un aire relajado y glamoroso.
- Elegante o de noche: diseños alargados con cristales de color, un guiño retro chic perfecto para transformar cualquier conjunto.
- Experimental: formas extremas o tonos vibrantes que vuelven al anteojo el protagonista absoluto del look.
Un verano para mirar con estilo
Entre nostalgia y futurismo, el verano 2026 marca una nueva etapa para los accesorios. Los anteojos dejan de ser un complemento opcional para convertirse en un lenguaje estético propio. Con variedad de formas, materiales y colores, la tendencia invita a jugar, combinar y explorar sin reglas fijas, celebrando la individualidad como punto de partida.