Entre las siluetas que lideran la temporada aparecen los modelos ovalados, alargados y rectangulares de estilo petit, una reinterpretación moderna de los diseños minimalistas que dominaron las décadas pasadas. Pero la tendencia convive en contraste con formatos maxi y la llamativa forma low eyes, que aportan un aire glam y sofisticado para quienes buscan un statement más audaz.

Colores suaves que dicen mucho

Los cristales de colores refuerzan este espíritu nostálgico. Tonos como verde opaco, rosa viejo, amarillo ocre y celeste se imponen con fuerza: suaves, pero cargados de personalidad. Lejos de ser un mero detalle, se convierten en un recurso perfecto para elevar cualquier look de manera simple y efectiva.

“Hoy las gafas son mucho más que un accesorio. Son una pieza clave del outfit, una forma de expresar estilo y personalidad”, explica Nicolás Schirmer, CEO de Hardem Eyewear. “El anteojo deja de tener solo una función práctica para transformarse en un elemento identitario: habla de quién sos y de cómo querés presentarte”.

Un viaje estético del retro al pop culture

La estética retro continúa ganando fanáticos. Los modelos ovalados y alargados retoman códigos de los años 90 y 2000, con guiños a figuras icónicas como Kate Moss, Naomi Campbell o Britney Spears. También evocan universos cinematográficos como The Matrix, donde los lentes minimalistas y estilizados se convirtieron en sellos de época. La versión 2026 actualiza esa vibra con líneas más limpias y versátiles, logrando piezas que combinan estilo y comodidad.

Materiales que elevan el diseño

En materia de fabricación, el acetato sigue siendo el material estrella. Su nobleza, durabilidad y su amplio abanico de posibilidades en colores, texturas y transparencias lo posicionan como favorito entre diseñadores y consumidores.

Los tonos protagonistas del verano —marrones, chocolates, ámbares y ocres— acompañan la tendencia internacional del mocha mousse, elegido como color del año. A ellos se suman los clásicos carey, que continúan renovándose gracias a juegos de vetas y matices.

Cómo se llevan según el estilo

Los anteojos de sol amplían su versatilidad y permiten adaptarse a distintos perfiles:

Urbano: modelos pequeños y rectangulares, ideales para looks minimalistas o deportivos.

modelos pequeños y rectangulares, ideales para looks minimalistas o deportivos. De playa: marcos envolventes y cristales oscuros, con un aire relajado y glamoroso.

marcos envolventes y cristales oscuros, con un aire relajado y glamoroso. Elegante o de noche: diseños alargados con cristales de color, un guiño retro chic perfecto para transformar cualquier conjunto.

diseños alargados con cristales de color, un guiño retro chic perfecto para transformar cualquier conjunto. Experimental: formas extremas o tonos vibrantes que vuelven al anteojo el protagonista absoluto del look.

Un verano para mirar con estilo

Entre nostalgia y futurismo, el verano 2026 marca una nueva etapa para los accesorios. Los anteojos dejan de ser un complemento opcional para convertirse en un lenguaje estético propio. Con variedad de formas, materiales y colores, la tendencia invita a jugar, combinar y explorar sin reglas fijas, celebrando la individualidad como punto de partida.