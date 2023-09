Crespo- El Padre Rubén Schmidt, a cargo de la Parroquia del Rosario, resaltó a Paralelo 32 que “Veo una sociedad cansada, con mucha angustia e incertidumbre de no saber qué va a pasar. Lo económico es una preocupación, es innegable. Se notan más pedidos de ayuda a Cáritas, se reduce la ayuda de la gente, pero es entendible. La gente está mal, muchos no llegan a fin de mes, no es que no quieren, sino que no pueden colaborar muchas veces”.

Analizó que “Esto es consecuencia no de errores económicos, sino de una crisis moral que llevamos. La educación se ha descuidado, nos alejamos de Dios y cuando eso pasa vos te convertís en Dios, perdés esa conciencia de ser hijo de Dios, de ayudar y dejarte ayudar. Si no está Dios, los límites morales desaparecen, aparece la violencia, el egoísmo, el buscar ‘la ventaja’. En muchos aspectos se fue deteriorando la sociedad, esto no es de ahora, lleva mucho tiempo. La situación es angustiante pero aún se puede cambiar, volviendo a Dios, mejorando la educación, analizando el rol de los medios de comunicación y lo que se difunde también, porque no todo son malas noticias, pasan muchas cosas buenas a diario que a veces no tienen visibilidad”, dijo.

Urnas con cenizas de difuntos en el Cristo de la Hermandad

En 2013, en Ruta Nacional Nº 12, a pocos metros de la Rotonda, cercanías de Crespo, se emplazó el Cristo de la Hermandad, que diariamente recibe a visitantes. Recientemente vecinos expresaron su preocupación por que encontraron urnas con cenizas de difuntos expuestas en el lugar.

Schmidt opinó que “Fue una sorpresa enterarme de la noticia, no podía imaginar nunca algo así. No le podés encontrar una explicación y es algo grave desde mi punto de vista”.

Según la Iglesia Católica, la cremación está permitida mientras “no sea contraria a la fe”, pero se recomienda que estén esos restos en un cementerio o espacio sagrado, es decir, un lugar especial. “Últimamente han aparecido cinerarios en parroquias, en Las Cuevas por ejemplo hay uno, en Paraná también, para que la gente pueda conservar allí la urna con las cenizas de su familiar. Tenerlo en una casa es muy riesgoso, no lo aconsejo. Es riesgoso pensando por ejemplo en que ingresen ladrones. Y menos aconsejable aún es exponer las cenizas en lugares como el Cristo de la Hermandad, con riesgos hasta de profanación” acotó.

Mientras la Religión Judía prohíbe la cremación y la Religión Católica aboga por el entierro como la mejor elección, el Hinduísmo y el Budismo ordenan el uso de la cremación. En dichas religiones el cuerpo es visualizado como un instrumento portador del alma al nacer.

“No hay una prohibición eclesiástica ni civil para tener los restos en la casa, pero yo no lo recomiendo. Sí recomiendo el cementerio o un cinerario en caso de cremación”, sintetizó.

Schmidt recordó que “Hasta hace unos años no se permitía la cremación. Hoy nuestra Iglesia lo permite pero no de cualquier manera, solo cuando las razones no sean contrarias a la fe. No puedo decir ‘me quiero cremar para desaparecer’, y que me tiren al río o a un campo. No desaparecemos a los ojos de Dios, eso pregonamos desde la fe, que seremos resucitados. El cuerpo es también un elemento que Dios quiere salvar, por eso debe ser respetado y estar en un lugar de veneración, el mejor ejemplo es un cementerio”.