Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una nueva caída, reflejando las tensiones que atraviesa el consumo interno. Según el relevamiento del Índice de Ventas Minoristas (IVM), la facturación a precios constantes mostró una variación interanual de -4,1%, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada el descenso fue aún más marcado: -9,1%.

Pese al retroceso del mes, en el acumulado anual el indicador conserva un crecimiento del 3,4%, sostenido principalmente por los resultados positivos obtenidos en la primera parte del año.

Un noviembre crítico: caídas generalizadas

El informe revela que seis de los siete rubros analizados tuvieron retracciones interanuales, con descensos más pronunciados en:

Perfumería : -17%

: -17% Bazar y decoración : -9,7%

: -9,7% Alimentos y bebidas: -5,9%

El único segmento con desempeño positivo fue Farmacia, que registró una suba del 1,8%, impulsada por factores estacionales y el aumento en la demanda de medicamentos esenciales.

Percepción empresarial: estabilidad relativa, pero más preocupación

Al evaluar la situación económica actual, el 54,2% de los comercios encuestados afirmó que su actividad se mantiene estable frente al año pasado, aunque el 37% señaló un deterioro, cuatro puntos por encima de octubre.

En cuanto a las expectativas a futuro, el 48,6% anticipa que el próximo año podría traer una mejora, mientras que un 43,7% cree que la situación permanecerá igual. Sólo el 7,7% prevé un escenario más negativo.

En materia de inversión, predomina el pesimismo: el 60,1% considera desfavorable el contexto para realizar desembolsos de capital, frente a apenas un 14,6% que lo ve como una oportunidad.

Desempeño por rubro

Alimentos y bebidas: caída del 5,9%

El sector sufrió la presión del deterioro del poder adquisitivo y la persistente inflación en la canasta básica. La demanda se orientó a productos esenciales y segundas marcas, mientras que los comerciantes enfrentaron compresión de márgenes y el impacto creciente de las plataformas de delivery. Las expectativas quedaron puestas en la tracción habitual de fin de año.

Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: -9,7%

La caída fue explicada por la falta de financiamiento, los altos costos del crédito y el aplazamiento de compras de bienes durables. La demanda exhibió un comportamiento cauteloso y selectivo, mientras que los comercios impulsaron liquidaciones y adelantos de temporada para mejorar la rotación.

Calzado y marroquinería: -1,7%

Aunque el descenso fue moderado, el rubro siente la competencia de plataformas de e-commerce y el ingreso de productos importados. Las ventas dependen fuertemente del financiamiento, y los comerciantes detectan un consumidor que posterga el recambio de calzado hasta situaciones de necesidad.

Farmacia: +1,8%

El único rubro con crecimiento. La demanda se sostuvo por factores estacionales, pero los consumidores limitaron compras de perfumería y cosmética. Las farmacias alertaron sobre tensiones financieras vinculadas a obras sociales y dificultades en la reposición por dispersión de precios.

Ferretería, materiales eléctricos y de construcción: -3,2%

La demanda se concentró en compras menores relacionadas con refacciones de fin de año. Continuaron los faltantes puntuales de materiales eléctricos y la imposibilidad de financiar obras de mayor escala. Predominaron consultas y presupuestos que no se concretaron.

Perfumería: -17%

Fue el rubro más golpeado del mes. La inflación acelerada y la estacionalidad negativa post Día de la Madre provocaron una fuerte caída. El sector advierte incertidumbre ante la desregulación en el ingreso de importados y la ausencia de políticas sectoriales.

Textil e indumentaria: -4,3%

La pérdida de poder adquisitivo obligó a postergar la renovación del guardarropa. Las ventas se concentraron en la búsqueda de precios bajos, mientras la competencia informal y transfronteriza presionó los márgenes. Las expectativas se orientan al repunte que suele traer la temporada navideña.

Cómo se mide el IVM

El Índice de Ventas Minoristas (IVM) releva mensualmente la evolución de la facturación de comercios pyme en siete rubros clave. Ajustado por inflación mediante los datos del INDEC, se basa en una muestra de 1.224 comercios relevados entre el 1 y el 6 de diciembre.

Desde agosto de 2025 incorpora la información de la Cámara de Perfumerías de la Argentina, sumando una fuente sectorial adicional sin alterar la serie histórica.