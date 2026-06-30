El devastador terremoto que golpeó a Venezuela continúa movilizando muestras de solidaridad en distintos puntos del mundo. En Crespo, Gloria y María Fernanda, madre e hija venezolanas radicadas desde hace años en la ciudad, compartieron su testimonio en Crespo en Vivo, en Dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, y convocaron a la comunidad a colaborar con una campaña destinada a enviar ayuda humanitaria.

María Fernanda llegó a Argentina hace 15 años y, tras conocer a su actual pareja, se instaló en Crespo. Tiempo después logró traer a su madre, Gloria, quien también eligió quedarse en la ciudad. Ambas destacaron el afecto recibido por la comunidad crespense y el acompañamiento que encontraron desde su llegada.

Sin embargo, la tragedia que atraviesa Venezuela las volvió a conectar con la preocupación por familiares, amigos y miles de personas que hoy enfrentan las consecuencias del sismo.

"Más allá de que nuestra familia esté bien, el país no lo está. Todos los venezolanos estamos afectados por lo que está ocurriendo", expresó María Fernanda durante la entrevista.

Aunque el departamento familiar ubicado en Caracas no sufrió daños estructurales, explicaron que existen numerosas zonas gravemente afectadas, especialmente en la franja costera de La Guaira, donde hubo importantes derrumbes y pérdidas humanas. Además, recordaron que muchas personas continúan desaparecidas y que las tareas de rescate siguen desarrollándose mientras persisten las réplicas del terremoto.

Campaña solidaria

Las entrevistadas contaron que, junto a organizaciones de venezolanos residentes en Argentina y con el apoyo de Casa Venezuela, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está organizando el envío de ayuda humanitaria.

En esta primera etapa se prioriza la recolección de insumos médicos, aunque también comenzaron a reunir ropa, calzado, frazadas, sábanas y elementos destinados principalmente a mujeres y niños que perdieron sus pertenencias.

Además, solicitaron la colaboración de un transportista que pueda ayudar con el traslado de las donaciones desde Entre Ríos hasta Casa Venezuela, desde donde luego serán enviadas al país afectado.

Quienes deseen colaborar o realizar consultas pueden comunicarse con María Fernanda al 011 4090-6401.

Las entrevistadas remarcaron que la reconstrucción demandará mucho tiempo y que la ayuda será necesaria durante los próximos meses. También pidieron a la comunidad verificar siempre la información que circula en redes sociales y acompañar a los damnificados a través de canales oficiales y campañas solidarias.

"Lo material puede recuperarse; lo más importante es la vida. Hoy hay miles de personas que necesitan volver a empezar", concluyó María Fernanda.