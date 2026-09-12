Nogoyá.– Un sector importante de la planta urbana registra desde hace más de una semana la interrupción total del servicio de telefonía fija. La problemática afecta tanto a particulares como a dependencias de organismos oficiales y responde, según las respuestas brindadas por la empresa Telecom ante los reclamos de los usuarios, al retiro sistemático de la infraestructura del cableado de cobre tradicional.

La medida dejó incomunicados a numerosos vecinos, afectando de manera directa a adultos mayores que no disponen de conexiones de fibra óptica ni solicitaron módems de transmisión digital. En la actualidad, tanto usuarios particulares como reparticiones públicas permanecen a la espera de que la firma efectúe los trámites de migración hacia la tecnología de voz sobre protocolo de internet (VoIP), que implica la conexión de los tradicionales teléfonos a un módem de fibra óptica proporcionado por la empresa.

Desde diversos sectores céntricos y periféricos de la ciudad se multiplicaron los testimonios que dan cuenta de esta situación, denunciando que la empresa prestadora promueve el reemplazo de la tecnología mediante la falta de mantenimiento de la red convencional.

A la brecha de acceso que afecta a las personas de la tercera edad se suman reparos vinculados a la operatividad técnica. A diferencia de la red analógica tradicional, los sistemas digitales dependen de manera directa del suministro eléctrico domiciliario, por lo que ante un eventual corte de luz los usuarios quedan desprovistos de comunicación, razón por la cual persisten los reclamos para preservar el tendido histórico en la ciudad.