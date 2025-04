Vecinos autoconvocados del distrito Raíces, organizados en asamblea desde hace un año, manifestaron su profundo malestar ante la "falta de empatía y acción" por parte de las autoridades frente a sus reiterados reclamos por el estado de los caminos rurales en la jurisdicción.

A través de una dura carta enviada al sitio digital AP Noticias, denunciaron que, a pesar de un año de notas, reuniones y pedidos formales, la situación lejos de mejorar ha empeorado. "Las vías de circulación de la zona están destruidas, la producción se dificulta, el transporte escolar y sanitario se vuelve riesgoso, y lo que recibimos a cambio es silencio y evasivas", expresaron.

Críticas a Vialidad Provincial

Los vecinos pusieron bajo la lupa el accionar de la Dirección Provincial de Vialidad, asegurando que desde el inicio de sus reclamos "se han multiplicado los discursos, pero no las soluciones". En su comunicado, cuestionaron los mecanismos de participación propuestos por el gobierno: "Hablan de consorcios con vecinos y convenios con comunas y municipios, herramientas que suenan a participación ciudadana pero que, en la práctica, significan descargar la responsabilidad del Estado sobre hombros que ya cargan demasiado".

Para quienes residen en la zona de Raíces, las soluciones planteadas por el gobierno "son más políticas que técnicas" y solo generan "incertidumbre". "No hay presupuesto, no hay cronogramas claros, no hay compromiso real. Solo excusas. Y, mientras tanto, los caminos siguen siendo un peligro y una barrera para el desarrollo de nuestras economías regionales", afirmaron.

Aislamiento y desidia

Tras las últimas precipitaciones, los vecinos denunciaron que sus hijos no pudieron asistir a clases, no solo por el barro y la intransitabilidad de los caminos, sino porque "nos quieren ignorantes y no quieren el progreso de nuestra comuna". "Prefieren que sigamos aislados, sin acceso, sin voz, mientras se ocupan de reuniones y discusiones políticas para definir quiénes integrarán las nuevas listas electorales", cuestionaron.

Apuntando directamente al gobernador Rogelio Frigerio y a los legisladores, reprocharon que "miren hacia otro lado" y avalen "un sistema de inacción que castiga a quienes trabajan la tierra, producen y sostienen las economías del interior". "Hoy la bronca se mezcla con la decepción. No pedimos favores, pedimos lo mínimo: caminos transitables, condiciones dignas para vivir y producir. No es mucho, es justicia", concluye la misiva.