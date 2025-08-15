La reciente habilitación -ayer miércoles- de 11 kilómetros de la autovía de la Ruta Nacional N° 18, entre los puentes sobre el río Gualeguay y el empalme con la Ruta Provincial N° 20, en el acceso norte a Villaguay, encendió las alarmas en Paso de la Laguna. La comunidad reclama la construcción urgente de un puente peatonal, obra que —según afirman— estaba prevista en los planos y debía ejecutarse antes de la apertura al tránsito.

Durante la mañana de este jueves, vecinos y autoridades comunales se autoconvocaron para visibilizar el pedido. Con un corte parcial de la ruta, quema de cubiertas y carteles, denunciaron que la falta de una pasarela segura pone en riesgo a los 130 alumnos y 40 docentes que a diario cruzan la autovía para llegar al jardín, la escuela primaria y la secundaria del lugar.

“Desde la comuna venimos reclamando porque el puente está en el plano de obra desde hace varios años. La prioridad es el puente peatonal, después la obra en sí. Nadie se opone a la autovía”, señaló Mariel Henchoz, presidenta comunal, quien acompañó la manifestación.

La preocupación se centra en que, con la habilitación del tramo, los vehículos circulan a velocidades autorizadas para una autovía —alrededor de 120 km/h—, lo que dificulta y pone en riesgo el cruce peatonal, especialmente de los más pequeños. Actualmente solo existe una senda provisoria señalizada con pintura y tachos, considerada insuficiente por la comunidad.

Docentes y vecinos remarcaron que la situación no solo afecta a la comunidad educativa, sino también a quienes necesitan cruzar para acceder a la comisaría, el transporte público, el hospital o realizar tareas cotidianas. “Es inaudito que se habilite esto sin antes construir el puente, que es una cuestión obvia”, opinó un maestro presente en el reclamo.

La exigencia no es nueva. En 2023, el entonces senador y actual intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, había gestionado ante Vialidad Nacional la construcción del puente peatonal para la Escuela N° 88 “Tambor de Tacuarí”. En aquel momento, el entonces jefe del distrito Entre Ríos del organismo, Daniel Koch, aseguró que la obra estaba en proceso licitatorio y próxima a adjudicarse. Sin embargo, más de dos años después, el compromiso sigue sin cumplirse.

Mientras Vialidad Nacional destacó que la obra de la autovía busca mejorar la conectividad y reforzar la seguridad vial, los vecinos de Paso de la Laguna sostienen que la seguridad de su comunidad depende de una acción inmediata. “Necesitamos el puente ya, antes de lamentar una tragedia”, coincidieron los manifestantes.