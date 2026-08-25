Vecinos del barrio Humedales del Oeste, conocido anteriormente como 500 Viviendas IAPV, presentaron ante la Municipalidad de Paraná un planteo preventivo relacionado con la terminación prevista para las calles de la urbanización.

La presentación fue ingresada el 21 de agosto, bajo el Expediente Municipal N.º 17818/26, y solicita que las áreas municipales competentes determinen, desde el punto de vista técnico y jurídico, si la solución anunciada como “consolidación de calles hasta riego de imprimación” se ajusta a las exigencias urbanísticas vigentes en la capital entrerriana.

El reclamo se concentra específicamente en la infraestructura vial y no cuestiona la ejecución de otras obras previstas para el barrio, como los desagües pluviales y los cordones cuneta.

Qué piden los vecinos al Municipio de Paraná

De acuerdo con la presentación realizada, los vecinos solicitaron que el Municipio determine el estado urbanístico y administrativo de la urbanización, además de identificar la zonificación y la normativa vial que corresponde aplicar al complejo habitacional.

También pidieron que intervengan las áreas técnicas y jurídicas municipales para analizar si la terminación vial prevista se encuentra contemplada dentro de las exigencias del Código Urbano de Paraná, establecido por la Ordenanza N.º 8.563 y normativa complementaria.

Otro de los puntos planteados consiste en conocer si existe alguna resolución, autorización o acto administrativo que contemple excepciones, adecuaciones o apartamientos respecto de las condiciones generales previstas para la infraestructura vial.

Según explicaron los vecinos, la intención es contar con una definición oficial antes de que las obras sean consideradas definitivamente terminadas.

Solicitaron que no se otorgue el final de obra vial

Como medida preventiva, los habitantes del barrio solicitaron que, mientras no exista una determinación técnica y jurídica sobre la adecuación de la solución prevista, no se otorgue el final de obra ni la habilitación de la infraestructura vial.

También pidieron que no se dicte otro acto administrativo que implique considerar cumplidas las exigencias urbanísticas únicamente a partir de la ejecución de una terminación denominada “riego de imprimación”.

El planteo, remarcaron, no busca frenar las obras necesarias para el barrio, sino obtener una definición respecto de cuál debe ser la terminación definitiva de las calles.

“No nos oponemos a las obras que el barrio necesita. Por el contrario, queremos que se realicen y se concluyan. Lo que solicitamos es que, antes de considerar cumplida definitivamente la infraestructura vial, el Municipio determine si la solución prevista se ajusta a las exigencias urbanísticas vigentes en Paraná”, expresaron.

También esperan una audiencia con la intendenta Rosario Romero

La nueva presentación se suma a otra gestión iniciada por los vecinos ante la Municipalidad.

El 10 de agosto de 2026 ingresaron el Expediente N.º 16859/26, mediante el cual solicitaron una audiencia con la intendenta Rosario Romero para abordar diferentes problemáticas que afectan al barrio.

Entre los temas mencionados se encuentran la situación de las calles y los efectos de la broza, además de cuestiones relacionadas con los espacios verdes y la plaza barrial.

El expediente registra movimientos administrativos internos y, según señalaron los vecinos, el último movimiento documentado corresponde al 21 de agosto, cuando pasó por la Subsecretaría de Servicios Públicos. Hasta el momento, indicaron, no recibieron una definición sobre la audiencia solicitada.

Dos expedientes y dos reclamos diferentes

Los vecinos aclararon que ambas actuaciones son independientes.

Mientras el expediente 16859/26 busca generar una instancia de diálogo institucional con la intendenta para abordar las distintas necesidades del barrio, el expediente 17818/26 apunta específicamente a obtener una evaluación técnica y jurídica sobre la infraestructura vial.

El planteo adquiere relevancia por tratarse de una urbanización de 500 viviendas, donde los vecinos buscan conocer con precisión cuáles serán las condiciones en las que quedarán las calles una vez finalizadas las obras.