El martes 10 de marzo se realizó en la Sala ‘Eva Perón’ el esperado encuentro de vecinos de nuestra comunidad con representantes de la Justicia y la Policía para abordar los reiterados problemas de robos y hurtos que se producen en Crespo. Molesta en la comunidad que la detención de los involucrados, un grupo de cuatro o cinco personas, termine en su posterior liberación, a pesar de la reincidencia permanente en esas conductas delictivas.

En la mesa de las autoridades que presidieron el encuentro, se sentaron, entre otros, el comisario mayor Hernán Góngora, jefe departamental de Policía de Paraná, el comisario inspector Juan Pablo Clausich, sub jefe departamental y el comisario principal Mario Bértoli, nuevo jefe de la comisaría de Crespo, puesto en esa función esta semana. La novedad más importante fue la presencia del coordinador del Ministerio Público Fiscal de Paraná, abogado Álvaro Piérola. Entre el público, estaban el intendente Marcelo Cerutti, funcionarios municipales y concejales.

Denuncias y respuestas

Durante casi dos horas, el fiscal Piérola y los jefes policiales escucharon y respondieron a las preguntas y cuestionamientos que realizaron los vecinos que se acercaron al salón auditorio a exponer sus reclamos.

La principal queja se dirigió al sector judicial, ya que la prevención e investigación de los delitos de robos, hurtos e ingreso a domicilios particulares suele terminar en forma positiva gracias a la actividad de la policía. Pero al poner a los responsables en manos de la Justicia, la decisión que llega desde Paraná es liberarlos en pocas horas. Y estas personas vuelven a delinquir. Se trata de un grupo de personas marginales y marginadas en la sociedad, sin redes de contención familiar o social, con problemas de consumo de sustancias adictivas y, en algún caso, aparentemente con síntomas de retraso madurativo.

Vecinos que sufrieron robos o que tienen familiares cercanos que fueron víctimas de ingreso ilegal a sus viviendas, expusieron sus temores porque los incidentes con estos individuos podrían escalar a niveles de mayor violencia, incluso con resultados letales.

Los jueces deciden

Ante la exigencia de respuestas a por qué no se los detiene por un largo tiempo, el fiscal Piérola explicó que la decisión de dejar en libertad a un detenido corre por cuenta del juez interviniente. Señaló que con las evidencias y documentaciones que reciben de la Policía, los fiscales elevan y exponen una causa que debe decidir en última instancia el juez. Aclaró que suele ocurrir que, ante el carácter relativamente ‘menor’ del delito perpetrado (robo o hurto sin hechos de violencia o lesiones graves concurrentes con el acto ilegal) los jueces optan por dejar en libertad al denunciado.

Al finalizar la reunión, el fiscal Piérola se retiró rápidamente y no realizó declaraciones a los medios de prensa que asistieron al encuentro. Quedaron pendientes de respuesta muchas preguntas que los periodistas deseaban exponer directamente al responsable de la coordinación de los fiscales de Paraná.