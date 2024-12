Tras la reciente celebración de Navidad en Crespo, donde se arrojaron fuegos artificiales a pesar de la Ordenanza Nº53/2020 que prohíbe su uso, un grupo de vecinos inició una campaña para exigir su cumplimiento. La iniciativa surge luego de “reportarse la muerte de una mascota debido al estruendo de la pirotecnia, la pérdida de varios canes y el malestar de ciudadanos afectados por los ruidos”.

Además, se indicó que “Los días jueves 26 y viernes 27 de diciembre de 2024 se habilitarán planillas en distintos puntos de la ciudad para que los vecinos puedan firmar el petitorio que será entregado a la Municipalidad antes de las celebraciones de Año Nuevo”. Los locales adheridos son:

Desde la Municipalidad de Crespo, Luciano Ríos, responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, expresó: “Entendemos que muchas personas asocian el festejo con pirotecnia, pero trabajamos en concientizar que hay otras maneras de celebrar. Queremos que los vecinos comprendan las consecuencias de los elementos sonoros en las personas y los animales”.

Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, enfatizó el impacto que los sonidos de la pirotecnia tienen en personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores con enfermedades neurodegenerativas y animales.

Andrea Colombara, del Área de Salud Animal y Zoonosis, añadió recomendaciones para proteger a las mascotas: “Es preferible aislarlos en un ambiente seguro con música baja y luces tenues. Si se opta por un sedante, debe ser bajo supervisión veterinaria, ya que algunos medicamentos pueden causar efectos adversos”.

La Ordenanza Nº53/2020 prohíbe la comercialización, distribución y uso de pirotecnia sonora, así como de globos aerostáticos encendidos en Crespo. Actualmente, solo dos locales cuentan con autorización para vender artefactos lumínicos que cumplen con esta normativa. Sin embargo, Ríos reconoció que controlar el uso de pirotecnia sigue siendo un desafío: “Llamamos a la responsabilidad de los adultos para que todos podamos festejar sin generar molestias o daños”.

Esta es la nota que se presentará para la colicitud para el cumplimiento de la Ordenanza de Pirotecnia Cero 53/20

Estimado Intendente Municipal:

Los abajo firmantes, nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por el uso de pirotecnia en la ciudad y solicitar su intervención para frenar esta práctica y cumplir con la ordenanza existente de pirotecnia cero.

La pirotecnia causa daños significativos a la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. Los efectos negativos incluyen la contaminación del aire, el ruido excesivo, los incendios y los accidentes. Además, hacemos enfasis en que es especialmente perjudicial para los animales, los niños y las personas con discapacidades.

La Ordenanza de Pirotecnia Cero 53/20 de nuestra ciudad, que ya está vigente, establece:

O R D E N A N Z A Nº 53/2020.-

ARTÍCULO 1º: "...considerándose como tales a todos los artefactos destinados a producir efectos sonoros, audibles o mecánicos, mediante mecanismos de combustión o explosión, que incluyen los denominados fósforos-cohetes, cohetes, petardos, rompe-portones, bombas de estruendo, morteros, fuegos de artificio sonoros, y cualquier otro elemento similar de carácter pirotécnico que produzca combustión y/o explosión exclusivamente para producir sonido y/o explosión..."

ARTÍCULO 2º: Quedan excluidos de la presente ordenanza los artificios pirotécnicos lumínicos exclusivos, como cañas voladoras, estrellas, juegos de luces sin sonido, y productos pirotécnicos lumínicos que no superen una emisión sonora de 65 decibeles a 20 metros de distancia desde su lanzamiento. …"

Solicitamos la prohibición de la fabricación, manipulación, circulación, comercialización, distribución y expendio de pirotecnia de alto impacto sonoro. Sin embargo, es evidente que esta ordenanza no se está cumpliendo adecuadamente.

Por lo tanto, le pedimos que tome medidas inmediatas para:

- *Reforzar el cumplimiento de la Ordenanza de Pirotecnia Cero*: Asegurarse de que se están tomando las medidas necesarias para prevenir la venta y el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro en nuestra ciudad.

- *Realizar campañas de concienciación*: Organizar campañas de concienciación para informar a la población sobre los riesgos y efectos negativos de la pirotecnia.

- *Establecer sanciones efectivas*: Establecer sanciones efectivas para aquellos que violen la ordenanza y no cumplan con las regulaciones establecidas.

Agradecemos su atención a este asunto y espera su respuesta pronto, antes de la festividad venidera el 31 de diciembre. Estamos dispuestos a colaborar con su administración para encontrar soluciones efectivas para reducir el uso de pirotecnia en nuestra ciudad.

Atentamente.