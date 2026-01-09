Crespo.- El martes 16 de diciembre, el vecino Darío Rodríguez Heinze fue recibido por los concejales de ambos bloques en una reunión de trabajo del HCD. El ciudadano planteó su preocupación por el derroche de agua, la necesidad de colocar más medidores en domicilios que no los tienen, llevar a cabo una lectura firme de consumos y realizar más gestiones por el uso racional del agua en nuestra ciudad.

Acuífero Guaraní

En la nota, sobre la que amplió en el encuentro con ediles de ambos bloques, R. Heinze señala que, a partir de asentarse Crespo sobre el extenso Acuífero Guaraní, una reserva casi interminable de agua de calidad, “como tenemos el flujo diario del agua que sale de nuestras canillas para tomarla, limpiar, bañarnos, lavar la ropa, regar, llenar una y otra vez nuestras piletas grandes y chicas NO VALORAMOS NI ADMINISTRAMOS BIEN ESTE

REGALO DEL CIELO QUE ES NUESTRO AGUA DE CADA DIA” (mayúsculas en el original)

En otro párrafo subrayó: “He comprobado también que la autoridad municipal, tanto en ésta como en anteriores gestiones no administra bien el uso de este vital elemento. Esto es causa del uso irracional del agua. Digo esto porque: No todos los vecinos tienen medidor de consumo. Los que tenemos medidor sabemos que es inútil tenerlo ya que el municipio desde hace un tiempo no mira los estados de los medidores y si lo hiciera estaría cometiendo una injusticia ya que mide a algunos y a otros no. Una paradoja que hay que solucionar”.

Falta de medidores

Rodriguez Heinze se refirió a conductas de derroche de agua: “inescrupulosos e irresponsables que de varias maneras malgastan desaprensivamente el agua: los que riegan las calles de tierra ad flatum, del latín ‘al pedo’ (…); los que lavan sus vehículos una y otra vez y siguen con la vereda y siguen con el cordón cuneta de los demás vecinos; los que cada vez que llueve tiran el agua de sus grandes o pequeñas piletas a la calle sin importarles los demás hermanos crespenses que tienen poca presión de agua (…); gente también que si la canilla pierde, si el inodoro pierde y sigue perdiendo no se calientan ya que igual no pagan o si pagan abonan lo mismo porque no se mide ni se controla”, ejemplificó.

Costos comparativos

“En Seguí aquí cerca, por bimestre se paga por una base de 20.000 litros bimestrales 47.512 pesos y si te pasas de ese consumo tenés que pagar una diferencia sustanciosa. Vayan por Seguí y vean que nadie derrocha el agua y si te pillan malgastándola bancate las consecuencias”. Luego agregó: “Aquí en Crespo la tasa período 6/2025 cuesta 36.008 pesos, o sea 11.504 pesos menos”.

En materia de cañerías, R. Heinze se refirió “a los tanques de agua y antiguas cañerías de fibrocemento que están prohibidos en nuestro país desde 1995 por la Ley 24557 ya que contienen asbesto o amianto que es altamente cancerígeno y en nuestra ciudad hay cañerías de agua potable y tanques de ese material. La Ley está. El Intendente, médico de profesión, supongo que conoce el tema o debería conocerlo. Se debe hacer cumplir la Ley por el bien y salud de los habitantes de esta ciudad”.

Aguas servidas

“Otro tema son las aguas servidas que corren a diario por nuestros arroyuelos, cunetas, desagües etc. ¿Será mucho pedir a la gente de Medio Ambiente municipal que se pongan las pilas en encontrar o buscar soluciones ecológicas para limpiar los cursos de agua súper contaminados por el rebalse de las bombas elevadoras de líquidos cloacales y por el agua que viene del frigorífico , y por algunos vecinos que conectan la descarga de sus cloacas a los desagües pluviales entre otras causales sumamente contaminantes?”, fue otro punto expuesto en la nota.

Sobre el final de su escrito, Rodríguez Heinze planteó: “¿Cómo administraremos el uso del agua? ¿Seguimos con Obra Sanitaria Municipal o es mejor transformarse en cooperativa? Es un debate que nos debemos en pos del bien común”.