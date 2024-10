Humberto Varisco, dirigente del radicalismo en Paraná, manifestó su profunda preocupación por la gestión nacional de los últimos 10 meses y aseguró que los problemas de los argentinos no se limitan solo a la economía. En diálogo con Debate Abierto, Varisco destacó la necesidad de que más radicales formen parte del gobierno provincial y lamentó que el gobernador Rogelio Frigerio no se haya pronunciado en defensa de la universidad pública.

“Estoy sumamente preocupado. Debo reconocer que el gobierno de Javier Milei nos ha abierto los ojos sobre muchos temas que sabíamos que estaban sucediendo, tanto en la conducción kirchnerista como en los cuatro años del macrismo, y no quisimos o no pudimos verlos”, expresó Varisco. Agregó que está convencido de que Milei cree que resolviendo los problemas económicos solucionará los problemas del país, pero advirtió que no es así: “Eligió la peor política económica que se puede concebir, una que ya ha demostrado su ineficacia en nuestro país. Esto no es más que la continuidad de lo que fue el gobierno de Carlos Menem y de Martínez de Hoz. Traerá mayor desocupación, y ya no será una grieta lo que nos divida, sino una brecha entre los pobres y muy pobres, y quienes tengan mucho dinero, mientras la clase media desaparece”.

Además, Varisco lamentó el cierre de industrias y señaló que la apertura de las importaciones sólo generará más desempleo. “Se van a empezar a traer chucherías al país”, afirmó con preocupación.

Región Litoral

Consultado sobre la conformación de la Región Litoral, que incluye a las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe, Varisco valoró la decisión como positiva y destacó la importancia de la presentación. “De alguna manera, esto pondrá un freno al desquicio nacional, recordando que Argentina es un país federal y que las provincias son preexistentes a la Nación, con derechos que deben ser respetados”.

Críticas a Frigerio

En relación al gobernador Rogelio Frigerio, Varisco lamentó su falta de pronunciamiento sobre la situación de las universidades públicas. Criticó que legisladores del PRO votaron a favor del veto de Javier Milei en este tema y expresó su preocupación por la falta de una postura clara por parte del gobernador: “No he visto que Frigerio se haya desmarcado de esta cuestión, y esto es preocupante”.

Radicalismo

En cuanto al rol del radicalismo, Varisco subrayó que no se debe separar la dirigencia a nivel local, provincial y nacional. A pesar de la falta de unificación de criterios dentro del partido, resaltó la importancia de la participación activa en el Congreso partidario previsto para el 9 de noviembre. “Es un momento de desconcierto, y aunque las autoridades del partido tienen manifestaciones individuales, estas no son acatadas por los legisladores”, señaló.

Varisco también advirtió que el fracaso del gobierno provincial podría significar el fracaso del radicalismo en la provincia, y abogó por una mayor participación radical en la gestión de Frigerio. Expresó su preocupación por la falta de políticas para abordar el problema de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, y enfatizó la necesidad de que Frigerio defienda los derechos de los entrerrianos ante el gobierno nacional.

Movimiento de Unidad Radical (MUR)

Finalmente, Varisco se refirió al Movimiento de Unidad Radical (MUR) en Paraná, el sector que lidera, y destacó la importancia de seguir trabajando para recuperar espacios en la ciudad. Lamentó la falta de representación en el Concejo Deliberante de Paraná, pero expresó su confianza en la formación de nuevos dirigentes para enfrentar los desafíos que vienen: “No son momentos fáciles, pero tenemos la vocación de recuperar y formar nuevos liderazgos”, concluyó.