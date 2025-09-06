Un grave accidente vial se registró en la mañana de este sábado 6 de septiembre en la Ruta Nacional 12, a la altura de Aldea María Luisa (departamento Paraná), cuando el conductor de un automóvil Chery QQ perdió el control del rodado y volcó.

De acuerdo a la información brindada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná, en el vehículo viajaban varias personas, entre ellas niños, que resultaron heridos producto del siniestro. Todos fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancias del 107 Emergencias y de la zona hacia el Hospital San Martín de Paraná y el Hospital San Roque, especializado en atención pediátrica.

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajaron unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y Crespo, junto con personal policial y comisarías de la zona. También se realizaron tareas de seguridad vial para resguardar a los vecinos y conductores que circulaban por la ruta en ese momento, dado que el tránsito se vio afectado mientras se asistía a los heridos y se retiraba el vehículo siniestrado.

Testimonios de vecinos

Vecinos de la zona que presenciaron el hecho comentaron a Paralelo 32 que el automóvil circulaba en dirección a la ciudad de Paraná cuando comenzó a zigzaguear. Según relataron, el rodado bajó de la cinta asfáltica hacia la banquina, lo que provocó el despiste y posterior vuelco, dando varios tumbos antes de detenerse.

Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras que los ocupantes del vehículo permanecen bajo atención médica en los hospitales mencionados.