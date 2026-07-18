Ante la posibilidad de crecientes e inundaciones vinculadas a los pronósticos climáticos, el Gobierno de Entre Ríos comenzó a trabajar en la elaboración de un protocolo para organizar el traslado de hacienda desde las islas hacia tierra firme, con el objetivo de preservar la sanidad animal y garantizar la trazabilidad de los rodeos.

La iniciativa fue abordada durante una reunión realizada en la Casa de Gobierno, de la que participaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico, la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Entre Ríos y representantes de entidades rurales.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, explicó que uno de los principales objetivos es establecer un sistema de comunicación temprana entre los productores y los organismos involucrados.

"Es muy importante generar un mecanismo de avisos para que los productores comuniquen cualquier riesgo inminente de inundación. Nuestra tarea es facilitar un traslado seguro, pero garantizando la transparencia del movimiento y la trazabilidad de los animales mediante la documentación correspondiente", sostuvo.

Evitar riesgos sanitarios

Durante el encuentro también se analizó la necesidad de prevenir problemas sanitarios que podrían surgir a partir del movimiento masivo de animales.

El director de Producción Animal, Martín Sieber, recordó que la ganadería de islas constituye una actividad de gran importancia para Entre Ríos, aunque advirtió que los traslados deben realizarse bajo controles adecuados para evitar la propagación de enfermedades, como la garrapata, hacia los establecimientos ubicados en tierra firme.

El funcionario señaló además que, incluso en situaciones de emergencia, los transportistas pueden gestionar el Documento Único de Transporte en pocos minutos mediante una aplicación desde el teléfono celular, lo que permite agilizar los movimientos sin descuidar los controles sanitarios.

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Más de 440.000 cabezas en las islas

Por su parte, el presidente de Fucofa, Matías Martiarena, destacó la necesidad de contar con procedimientos claros para actuar rápidamente cuando las condiciones lo requieren.

Explicó que, ante situaciones críticas como la posible rotura de un terraplén o dique, los productores disponen de muy poco tiempo para evacuar la hacienda. Según datos de la fundación, actualmente existen más de 440.000 cabezas de ganado en las islas entrerrianas.

Coordinación entre organismos

Durante la reunión también se abordaron aspectos logísticos vinculados al transporte fluvial.

El prefecto mayor de la zona Bajo Paraná, Javier Giannattasio, informó que existen 29 embarcaciones habilitadas para el traslado de ganado entre La Paz y Ramallo, de las cuales 22 se encuentran operativas, mientras que las restantes están regularizando su situación administrativa.

En tanto, desde Senasa, el coordinador regional de Sanidad Animal, Ignacio Caropresi, remarcó la importancia de definir con anticipación los puntos de desembarque autorizados para brindar previsibilidad a los productores que deban trasladar sus animales.

Del encuentro participaron además representantes de la Federación Entrerriana de Cooperativas, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), autoridades de la Prefectura Naval y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.