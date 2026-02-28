La ciudad de Victoria amaneció este sábado con una noticia que generó indignación y tristeza: la figura de Mafalda, ubicada en uno de los banquitos del boulevard Bernardino Rivadavia, fue vandalizada.

Desde la Municipalidad expresaron su preocupación a través de un comunicado oficial. “Nos despertamos este sábado con una noticia que nos angustia. La figura de Mafalda, ubicada en el bulevar Rivadavia, en uno de los banquitos, fue vandalizada. La escultura, donada por un vecino de nuestra ciudad, apareció rota y tirada”, indicaron.

Además, remarcaron que no se trató de un hecho menor: “No se trata de una simple travesura, es un acto de vandalismo que daña lo que es de todos. Estamos aguardando que la policía y las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar a los responsables”.

Una postal que ya era parte del paisaje

La escultura del emblemático personaje creado por Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino, había sido emplazada el pasado 16 de enero sobre un banco en el boulevard Bernardino Rivadavia. En pocas semanas se transformó en una nueva atracción para quienes recorren la zona, que a esta altura es un verdadero mirador natural del riacho.

De tamaño natural, la figura invitaba a sentarse a su lado, tomarse una fotografía y compartirla. No hacía falta ser lector habitual de la historieta para reconocerla, pero quienes conocen el simbolismo de Mafalda encontraban en esa escena algo más que una postal: ironía, pensamiento crítico y una mirada incómoda —aunque siempre vigente— sobre el mundo.

Una iniciativa con fuerte respaldo comunitario

La iniciativa surgió a partir del aporte de un vecino de la ciudad, Justo Molina, y fue acompañada por la Municipalidad, que destacó en su momento el valor de sumar expresiones culturales al espacio público. Desde su instalación, la imagen de Mafalda sentada en el banco comenzó a circular en redes sociales y a integrarse al recorrido habitual de turistas y visitantes.