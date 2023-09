Crespo- El Padre Rubén Schmidt, a cargo de la Parroquia del Rosario, brindó a Paralelo 32 detalles de obras que se desarrollan en la institución religiosa, explicando que “luego del mantenimiento y pintura que se hizo en el exterior de la Casa parroquial, estamos embarcados en efectuar una mejora en el salón. Sobre el hall de ingreso, en el frente, hay un aula de Catequesis que se está deteriorando, cuyo techo de hormigón necesita reparaciones por filtraciones”, dijo.

“Vale remarcar que la Parroquia no recibe ningún aporte externo para su mantenimiento, por lo que todo depende de la ayuda de los fieles. Agradecemos a los que permanentemente apoyan todo lo que se hace y llamamos a cada miembro de la comunidad a colaborar. También vamos organizando ventas cada tanto para sumar algo más de dinero. Y el 7 de octubre tenemos la Fiesta Patronal, donde aprovechamos para hacer alguna actividad que nos permita generar recursos. La estructura es muy grande y no es fácil sostener todo. Yo soy ave de paso, algún día me iré, pero las obras quedan para Crespo y la gente”, agregó.

Proyectos y peregrinaciones

El párroco anticipó además que “Vamos a empezar a hacer aulas de catequesis en el Loteo Progreso Crespense. Ya en la época del Padre Saturnino, hace muchos años, se adquirió un espacio con esta finalidad. Se está poblando la zona y la idea es -cuando se pueda- empezar la construcción. No hay un plazo concreto, pero sí la intención definida de hacer realidad ese proyecto que tantos años llevamos en carpeta”

Schmidt confirmó a este medio que la Parroquia está organizando para el domingo 10 de septiembre una Peregrinación al Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Por consultas, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría de la institución, de lunes a sábados (menos los feriados), de 8.30 a 11.00 y de 15.00 a 18.30.

En relación a la 41ma. edición de la Peregrinación de los Pueblos, señaló que también la Parroquia tendrá representación, como en cada edición. Vale recordar que este año la peregrinación saldrá el viernes 13 de octubre desde Hasenkamp para llegar el sábado 14 de octubre al santuario de La Loma en Paraná, un día antes del Día de la Madre en Argentina.