Valle María dio un paso importante en la consolidación de su identidad institucional. El Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N.º 526, que oficializa la Bandera de Valle María, el Escudo Oficial de la Municipalidad y los lineamientos de la Identidad Visual Institucional, estableciendo por primera vez un conjunto de símbolos representativos de la comunidad.

La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia de los vecinos y dotar al municipio de una imagen institucional unificada, basada en su historia, su patrimonio cultural y natural, y los valores que identifican a la localidad.

Cómo es la nueva bandera de Valle María

La bandera fue diseñada para representar los principales rasgos de la identidad local mediante elementos que sintetizan la historia, la cultura y el paisaje de Valle María.

Cada componente posee un significado específico:

El fondo blanco simboliza la paz, la convivencia y la unidad de la comunidad, además de remitir a los colores de las banderas de Argentina y Entre Ríos.

simboliza la paz, la convivencia y la unidad de la comunidad, además de remitir a los colores de las banderas de Argentina y Entre Ríos. El sol naciente , inspirado en el Sol de Mayo, representa el crecimiento y la proyección de la localidad hacia el futuro.

, inspirado en el Sol de Mayo, representa el crecimiento y la proyección de la localidad hacia el futuro. El templo refleja el patrimonio histórico, arquitectónico y religioso, uno de los símbolos más reconocidos de Valle María.

refleja el patrimonio histórico, arquitectónico y religioso, uno de los símbolos más reconocidos de Valle María. El libro abierto destaca el valor de la educación, la cultura y la transmisión de la historia local.

destaca el valor de la educación, la cultura y la transmisión de la historia local. Las lomadas verdes evocan el paisaje característico y el trabajo de su comunidad.

evocan el paisaje característico y el trabajo de su comunidad. La franja celeste representa al río Paraná y el vínculo de la localidad con la identidad nacional.

representa al río Paraná y el vínculo de la localidad con la identidad nacional. La línea roja federal simboliza la tradición entrerriana y el legado federal de la provincia.

El escudo reunirá los principales símbolos de la comunidad

La ordenanza también oficializa el Escudo de la Municipalidad de Valle María, elaborado con un diseño de inspiración heráldica que integra algunos de los elementos más representativos de la historia local.

Entre ellos se encuentran el sol naciente, el templo, el edificio de la Escuela Parroquial, un camino que simboliza el desarrollo y la integración de la comunidad y las espigas de trigo, emblema de la producción y del trabajo que caracterizan a la localidad.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, el escudo será utilizado en la documentación oficial, publicaciones institucionales, actos protocolares, sellos y demás comunicaciones del municipio.

Un manual para unificar la imagen institucional

La Ordenanza N.º 526 también establece la elaboración de un Manual de Identidad Visual, que será desarrollado y actualizado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

El documento definirá los criterios técnicos para la utilización de la marca turística y de los símbolos institucionales, con el objetivo de mantener una imagen coherente en todas las acciones y comunicaciones oficiales.

Con esta decisión, Valle María incorpora oficialmente una identidad visual propia que busca representar su historia, su patrimonio, sus valores y la proyección de la comunidad hacia el futuro.