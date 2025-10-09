El pasado fin de semana, las localidades de Valle María y Diamante fueron escenario de la 8ª fecha del Rally Argentino en Entre Ríos, evento que convocó a competidores, equipos y visitantes de toda la región y de distintos puntos del país.

Las jornadas del viernes y sábado se desarrollaron con total normalidad, ofreciendo un espectáculo cargado de adrenalina y emoción. Los caminos rurales y el acceso al Balneario-Camping Municipal se convirtieron en verdaderos circuitos de destreza y velocidad, donde vecinos y turistas disfrutaron del rugir de los motores y del talento de los pilotos.

Sin embargo, las condiciones climáticas adversas del domingo obligaron a suspender las competencias programadas para el último día, priorizando la seguridad de los participantes y del público. A pesar de ello, desde el municipio de Valle María destacaron que el balance general fue sumamente positivo.

En diálogo exclusivo con Paralelo 32, el intendente Mario Sokolovsky valoró la importancia y los beneficios que este evento deportivo nacional deja en la comunidad. “Fue una apuesta muy importante que compartimos con el intendente Ezio Gieco de Diamante. Estamos felices de haber logrado traer el Rally Argentino a nuestra zona”, expresó.

Sokolovsky recordó que Valle María ya había sido parte del Rally Entrerriano RUS junto a Libertador San Martín, pero subrayó que esta experiencia tuvo “otra dimensión”. “El Rally Argentino es una categoría muy importante, con autos y equipos de gran nivel, comparables con el TC o el TC2000. Vinieron competidores de Neuquén, San Luis, Córdoba, y llamó la atención un joven de apenas 17 años, de Ushuaia, con un gran futuro en el automovilismo”, comentó.

El intendente también destacó el acompañamiento del gobierno provincial, señalando la presencia del gobernador Rogelio Frigerio en la largada simbólica realizada el viernes en el predio Martín Fierro, ante un gran marco de público. “No es fácil lograr este tipo de eventos, y agradezco el trabajo en conjunto con el municipio de Diamante y el compromiso de ambos equipos”, añadió.

Concluyendo su balance, Sokolovsky resaltó la experiencia como una oportunidad para mostrar la capacidad de organización, hospitalidad y espíritu deportivo de Valle María. “Ojalá podamos concretar nuevamente un evento de esta magnitud en la región”, expresó.