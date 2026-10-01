Valle María será sede en octubre de “Timotec 2026 – Residencia de Guion y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales de Entre Ríos”, una propuesta que reunirá durante nueve días a realizadores y realizadoras audiovisuales de la provincia y de distintos puntos del país.

La actividad surgió a partir de un convenio específico de colaboración firmado entre la Municipalidad de Valle María y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER).

Durante la residencia se desarrollará un programa presencial de formación y acompañamiento destinado a proyectos audiovisuales en etapa de desarrollo. Los participantes tendrán jornadas intensivas de capacitación, tutorías y seguimiento personalizado.

Las actividades estarán a cargo de profesionales y referentes de la industria audiovisual, que trabajarán junto a los realizadores para fortalecer los proyectos y avanzar en distintos aspectos vinculados con su desarrollo cinematográfico.

Además de la formación, la propuesta busca generar un espacio de intercambio entre participantes y profesionales del sector, favoreciendo la creación de nuevos vínculos y la circulación de experiencias entre realizadores de distintas procedencias.

Una propuesta de formación audiovisual en la región

Con la realización de Timotec 2026, Valle María se suma como sede a una iniciativa vinculada con la formación y profesionalización del sector audiovisual.

La residencia permitirá que durante nueve días la localidad sea punto de encuentro para quienes trabajan en el desarrollo de proyectos cinematográficos, con actividades centradas en la escritura, el análisis y la evolución de las propuestas participantes.

La iniciativa también apunta a fortalecer la producción audiovisual y acompañar a nuevos proyectos en sus primeras etapas, acercando herramientas de trabajo y espacios de intercambio con profesionales de la industria.