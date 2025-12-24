El Balneario-Camping Municipal de Valle María será nuevamente escenario de uno de los eventos más convocantes del verano. Los días 3 y 4 de enero de 2026 se desarrollará la Fiesta del Sol y del Río, una propuesta que combina espectáculos en vivo, actividades culturales y dos jornadas pensadas para disfrutar a pleno del río, la playa y el entorno natural.

Desde la organización destacaron que el evento ofrecerá una experiencia integral, ya que las entradas incluyen el acceso a los shows, el uso de las instalaciones del predio, la playa, propuestas recreativas y la posibilidad de acampar dentro del complejo.

Entradas y tarifas

Las entradas se venderán exclusivamente en puerta, el mismo día de cada jornada, y no habrá venta anticipada.

Para residentes de Valle María, que deberán acreditar domicilio con DNI, los valores serán los siguientes:

Sábado 3 de enero Menores hasta 12 años: $8.000 Mayores de 13 años: $30.000

Incluye ingreso sábado y domingo, con acampe los días 2, 3 y 4 de enero.

Domingo 4 de enero Menores: $4.000 Mayores de 13 años: $15.000

Incluye ingreso del domingo y acampe ese día.



En tanto, para visitantes, las tarifas serán:

Sábado 3 de enero Menores: $12.000 Mayores de 13 años: $40.000

Incluye ingreso sábado y domingo, con acampe los días 2, 3 y 4 de enero.

Domingo 4 de enero Menores: $6.000 Mayores de 13 años: $20.000

Incluye ingreso del domingo y acampe ese día.



Tarifas por vehículo

A los valores de las entradas se suman las tarifas por ingreso de vehículos al predio:

Auto o camioneta: $4.000 por día

Moto: $2.000 por día

Lancha o moto de agua: $5.000 por día

Camión o colectivo: $10.000 por día

Motorhome, casilla o camión: $10.000 por día de estadía (adicional a la entrada y al valor del vehículo)

Medios de pago

La Municipalidad de Valle María informó que, tanto para la compra de entradas como para la proveeduría dentro del predio, los medios de pago habilitados serán:

Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito (en un solo pago)

No se aceptarán transferencias bancarias ni pagos a través de Mercado Pago. Desde la organización solicitaron al público tener en cuenta esta información para facilitar el ingreso y la atención durante ambas jornadas.