Julio será un mes de celebración para Valle María. La localidad conmemorará el 148° aniversario de las Aldeas Madres con dos jornadas especialmente organizadas para poner en valor la historia, la cultura y el legado de los inmigrantes alemanes del Volga que fundaron estas comunidades entrerrianas.

La propuesta busca reunir a vecinos, descendientes de los primeros colonos y visitantes de toda la región en un encuentro donde la tradición será la gran protagonista.

Almuerzo, baile y música alemana

Los festejos comenzarán el domingo 12 de julio, cuando desde las 13:00 se realice el tradicional Gran Almuerzo y Baile Aniversario en la sede de la Unión Alemana de Aldea Valle María (UALD).

Como ocurre cada año, la gastronomía típica y el espíritu festivo marcarán la jornada, que contará con la actuación del conjunto Maravillas Alemanas, encargado de animar el tradicional baile.

Quienes deseen participar pueden reservar sus tarjetas comunicándose al 3436-107111.

Una jornada para recordar los orígenes

La celebración principal tendrá lugar el domingo 26 de julio, con una extensa programación de actividades abiertas al público y con entrada libre y gratuita.

La jornada comenzará a las 8:00 con una misa de acción de gracias en la parroquia Inmaculada Concepción de María. Posteriormente se realizará un homenaje en el cementerio local y, a las 10:30, partirá una caravana que recorrerá distintos sectores históricos de la aldea.

Las actividades continuarán desde las 13:00 en la Plaza Centenario, donde se desarrollará el acto central y una propuesta artística que incluirá la participación de los ballets Herencia Alemana, Brisas Inmigrantes y Gringos del Volga, además de la presentación musical del grupo Saca del Medio.

Como complemento, los visitantes podrán recorrer un amplio patio gastronómico Wolgadeutsch, con platos tradicionales de la cocina de los alemanes del Volga, y una feria de emprendedores que reunirá a productores y artesanos de Valle María, localidades vecinas y de la provincia de Santa Fe.

"Queremos mostrar nuestra historia"

En diálogo con PARALELO 32, la viceintendenta Sonia Sokolovsky destacó que julio representa uno de los meses más importantes para la comunidad.

"Es una gran fiesta para nuestro pueblo y también para las localidades vecinas. Por eso volvimos a concentrar los festejos en dos fechas, como lo hicimos el año pasado", señaló.

La presidenta del Concejo Deliberante explicó que el objetivo no es solamente celebrar un nuevo aniversario, sino también compartir con quienes llegan desde otros lugares la historia que dio origen a Valle María.

"La idea es festejar nuestro aniversario y mostrarle al público que viene de afuera de qué se trata nuestra historia. Por eso la música alemana, la gastronomía típica y el trabajo de nuestros emprendedores tienen un lugar tan importante dentro de la celebración", expresó.

Participación de los jóvenes

Durante la entrevista, Sokolovsky también destacó el funcionamiento del Concejo Deliberante Estudiantil, una iniciativa que continúa consolidándose con la participación de alumnos de las instituciones educativas de la localidad.

Recordó que recientemente recibieron la visita del diputado provincial Lenico Aranda, quien mantuvo un encuentro con los estudiantes e hizo entrega de ejemplares de la Constitución Nacional para cada escuela y para el propio Concejo Deliberante.

Asimismo, agradeció el compromiso de los docentes que acompañan el proyecto y valoró el entusiasmo demostrado por los jóvenes participantes.

Una invitación abierta a toda la región

Con una propuesta que combina historia, cultura, gastronomía y espectáculos, Valle María volverá a convertirse durante julio en uno de los principales puntos de encuentro del turismo cultural entrerriano.

Desde el municipio invitan a vecinos de Crespo, Diamante, Paraná y de toda la región a acercarse para compartir los festejos y descubrir una comunidad que mantiene vivas las tradiciones heredadas de los inmigrantes alemanes del Volga.