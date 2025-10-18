Más de 200 competidores de todo el país participan este fin de semana del Campeonato Argentino de Remo Máster 2025, que por primera vez se realiza en territorio entrerriano. El evento tiene lugar en el balneario de Valle María y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos.

La competencia reúne a remeros máster de entre 27 y 80 años, junto a sus entrenadores y familiares, representando a clubes de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tigre, Zárate, San Nicolás, Corrientes, La Plata, Paraná y otras ciudades del país.

El campeonato es organizado por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), el Paraná Rowing Club y la Municipalidad de Valle María, con el apoyo del gobierno provincial.

Un evento deportivo histórico para Entre Ríos

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, visitó el balneario donde se desarrolla la competencia y destacó la magnitud del acontecimiento deportivo.

“Esto es una muestra de que cuando todos ponemos un granito de arena las cosas suceden”, expresó. Además, subrayó las bondades naturales del espejo de agua de Valle María, al que calificó como “un lugar óptimo, de condiciones naturales perfectas para este tipo de campeonatos, que por primera vez llega a Entre Ríos”.

Colello también resaltó el impacto positivo del evento “no solamente en el fomento del deporte, que para nosotros es una prioridad en el gobierno, sino también en todo lo que implica para Valle María y la zona en términos del movimiento económico que se genera producto del turismo”.

Trabajo conjunto y crecimiento deportivo

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, valoró la realización del campeonato como “un salto de calidad enorme para la provincia”, y señaló el compromiso del Gobierno de Entre Ríos de seguir fortaleciendo “esta comunión entre provincia, municipio y federaciones, algo que buscamos consolidar en todas las áreas”.

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, expresó su orgullo por haber sido elegidos como sede del certamen: “Los participantes, árbitros y el entrenador de la selección nacional destacan las características del lugar y, sobre todo, de la pista. Nos manifiestan que están dadas las condiciones para aspirar incluso a competencias internacionales. Desde el municipio ponemos todo a disposición, porque además la actividad turística viene creciendo mucho en nuestra zona”, afirmó.

Un espejo de agua que conquista a los remeros

El presidente de la Comisión de Remo Indoor, Fabricio San Martín, también compartió su entusiasmo: “Como remero estoy muy feliz por esta nueva pista y por el apoyo de las autoridades. Todos los competidores están encantados y esperan poder volver en próximas oportunidades, porque no hay muchas pistas como esta en el país”, señaló.

Entre los participantes se destacan deportistas con trayectoria olímpica y campeones sudamericanos, lo que otorga al certamen un alto nivel competitivo.

Uno de ellos, Marcelo Lommo, campeón sudamericano máster y representante del Club Regatas La Plata, destacó: “Esto realmente es un paraíso para nosotros. Conocí el lugar hace un año y lo primero que dije fue ‘cómo no se practica remo acá’. Las instalaciones y las condiciones naturales son óptimas”.