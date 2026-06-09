Valle María- La Municipalidad recibió un proyecto que persigue el objetivo de componer una canción que identifique a la ciudad, y decidió impulsarlo. La composición estará a cargo de Marcia Müller, por lo que se realizó una convocatoria el pasado sábado 9 de marzo de la que participaron músicos interesados en el proyecto, en el Centro Cultural Héctor Pedro Rohr.

“La idea es crear una versión original en la cual los instrumentos serán los tradicionalmente usados por los alemanes del Volga, predominando el acordeón”, dijeron los responsables del proyecto.

El espíritu de la canción contará la belleza y riqueza del suelo, las tonalidades cambiantes del paisaje, las aves autóctonas, la flora y fauna, y los recursos hídricos naturales existentes, entre otros atributos de la localidad.

“La letra también hablará de nuestro origen y nuestra historia, y resaltará la belleza y bonanza de nuestra gente”, subrayaron.