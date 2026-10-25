Valle María continúa fortaleciendo sus vínculos con Alemania a partir de su identidad cultural y sus raíces históricas. El martes 20 de octubre, el intendente Mario Sokolovsky y el responsable de Cultura, Darío Wendler, participaron de una recepción en la Embajada de Alemania en Argentina, invitados por la nueva embajadora, Catalina Cullas, en el marco del Día de la Unidad Alemana.

El encuentro permitió presentar la historia, la identidad y el potencial de Valle María y de la región, además de intercambiar ideas sobre posibles proyectos y acciones de cooperación.

El vínculo con Alemania y las raíces de los Alemanes del Volga

Durante la recepción, Wendler destacó la importancia de generar espacios de diálogo con la representación diplomática alemana y señaló que la embajadora manifestó interés en conocer Valle María.

Además, le transmitió que en 2028 los Alemanes del Volga conmemorarán el 150.º aniversario de su llegada a la Argentina, una fecha significativa para las comunidades que mantienen vivas sus tradiciones y su patrimonio cultural.

“Fue una valiosa oportunidad para compartir la historia, la identidad y el potencial de Valle María y de nuestra región, además de conversar sobre posibles proyectos e intercambios futuros”, expresó Wendler.

Cultura e identidad como puente de intercambio

El responsable de Cultura consideró que la participación en este tipo de encuentros es resultado del trabajo que se viene desarrollando para preservar y difundir la historia de los Alemanes del Volga.

“Como responsable de Cultura y referente de los Alemanes del Volga, considero que estos vínculos y nuestra participación en espacios de encuentro con la representación diplomática alemana son fruto del intenso trabajo cultural e histórico que venimos realizando”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de continuar poniendo en valor las raíces de la comunidad, fortalecer su identidad y estrechar los lazos con Alemania.