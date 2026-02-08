Desde el área de Turismo de la Municipalidad de Valle María aclararon que el Complejo Balneario Camping se encuentra plenamente habilitado para el uso del público, con una única restricción vigente: de manera momentánea no está permitido ingresar al sector de boyado dentro del agua para bañarse.

En diálogo con Paralelo 32, Franco Rohr, coordinador de Turismo y Cultura de Valle María, explicó que el resto de las instalaciones y servicios funcionan con normalidad. “Se pueden usar los quinchos, los asadores, los sectores recreativos, la zona de camping, pesca, bajada de lancha, proveeduría, el sendero del Camino de la Vaca y los sanitarios. Incluso se puede ir a la playa y tomar sol en la arena; por el momento está suspendido únicamente el ingreso al agua para bañarse”, precisó.

El funcionario remarcó que el balneario continúa disponible para pasar el día, pescar, acampar o alquilar cabañas. “El complejo sigue abierto y funcionando”, afirmó, al tiempo que buscó llevar tranquilidad a vecinos y visitantes en plena temporada estival.

Rohr recordó además que es la primera vez que se adopta una medida de este tipo en Valle María. La decisión se tomó tras conocerse los resultados de análisis bacteriológicos del agua, que arrojaron valores superiores a los permitidos por la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos.

“Los análisis los exige la Secretaría de Medio Ambiente, que es la que tiene los resultados y que por ahora dan mal. Son ellos quienes deberán definir cuándo se puede revertir esta situación”, explicó el coordinador. En ese sentido, sostuvo que la determinación de suspender el ingreso al agua se tomó aun sabiendo las consecuencias económicas que puede generar en plena temporada turística. “Priorizamos el cuidado de la salud de la población, especialmente de niñas, niños, personas mayores y personas con mayor sensibilidad”, subrayó.

Según adelantó Rohr, se continuarán realizando muestreos del agua para evaluar la evolución de la concentración bacteriana. Si los valores descienden y se ubican por debajo de los límites establecidos en el protocolo, se podrá levantar la suspensión y habilitar nuevamente el baño en el sector boyado.

Finalmente, el coordinador reiteró que la restricción alcanza solo al baño recreativo. “Sí se puede andar en tabla, en kayak o en lancha; para esas actividades no hay problema”, concluyó, destacando que el Complejo Balneario Camping mantiene su oferta recreativa y turística mientras se aguarda una mejora en la calidad del agua.