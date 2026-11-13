La Municipalidad de Valle María dispuso el cierre preventivo y temporal del Complejo Balneario-Camping Municipal a partir de este viernes 13 de noviembre, debido al incremento del nivel del río Paraná y al avance de la creciente sobre diferentes sectores del predio.

Según informó el municipio, la evolución del fenómeno provocó el anegamiento de varios espacios del complejo y generó condiciones que no permiten el normal funcionamiento de las instalaciones y los servicios.

La decisión tiene como objetivo resguardar la seguridad de vecinos y visitantes, además de preservar la infraestructura y los espacios que forman parte del lugar.

Durante el período de cierre, el ingreso al predio permanecerá restringido. No estará permitido el acceso de personas, vehículos ni embarcaciones, ni la realización de actividades recreativas o de cualquier otra índole dentro de las instalaciones. También quedarán suspendidos temporalmente todos los servicios habituales.

La reapertura dependerá de la evolución del río

Desde la Municipalidad señalaron que se trata de una medida preventiva y transitoria, cuya continuidad dependerá de la evolución del nivel del Paraná y de las condiciones de seguridad del complejo.

El municipio continuará monitoreando la situación y comunicará oportunamente las novedades y las condiciones necesarias para la futura reapertura del balneario-camping.