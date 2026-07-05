Con el inicio de las vacaciones de invierno, que en Entre Ríos se extenderán del 6 al 17 de julio, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) puso en marcha una nueva campaña destinada a incentivar el turismo interno y atraer visitantes de provincias vecinas.

Bajo el lema "Entre Ríos, sede oficial del invierno" y con la propuesta "Acá jugamos de local", la iniciativa invita a los entrerrianos a recorrer su propia provincia y descubrir la amplia oferta turística disponible durante el receso escolar. La convocatoria también alcanza a los habitantes de Santa Fe y Córdoba, que comparten el mismo calendario de vacaciones y encuentran en Entre Ríos un destino cercano, accesible y con alternativas para todas las edades.

Diez microrregiones para descubrir

Desde el norte hasta el sur de la provincia, las diez microrregiones turísticas ofrecen propuestas muy diversas que permiten planificar escapadas de uno o varios días.

Entre las principales opciones aparecen los tradicionales complejos termales, ideales para disfrutar en familia durante los días más fríos, además de parques aéreos, reservas naturales y espacios para realizar actividades de aventura.

La propuesta también incluye circuitos históricos y culturales, turismo rural, visitas a bodegas y viñedos, pesca deportiva, paseos náuticos y una gastronomía que combina sabores tradicionales con productos regionales.

Una agenda especial para las vacaciones

A la oferta permanente se suma una programación especialmente organizada para este período por municipios, instituciones y prestadores turísticos de toda la provincia.

Ferias de emprendedores, espectáculos musicales, obras de teatro, actividades para niños, paseos gastronómicos, muestras culturales y eventos recreativos forman parte de una agenda que busca generar nuevos motivos para recorrer distintas localidades entrerrianas durante el invierno.

Turismo que impulsa el desarrollo local

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó que la campaña busca fortalecer el movimiento turístico y la economía regional.

"Queremos que estas vacaciones sean una oportunidad para volver a elegir Entre Ríos. Cada entrerriano que recorre su provincia fortalece el trabajo, el desarrollo y la identidad de nuestras comunidades. Y cuando esa invitación se multiplica hacia quienes nos visitan desde Santa Fe y Córdoba, el turismo se convierte en un verdadero motor de crecimiento regional", expresó.

Una buena oportunidad para una escapada

Para los vecinos de Crespo y de las localidades de la región, las vacaciones de invierno representan una excelente oportunidad para realizar viajes cortos sin recorrer grandes distancias.

Las termas de Federación, Villa Elisa, Colón, María Grande o Basavilbaso; los parques nacionales y reservas naturales; los circuitos históricos de Concepción del Uruguay y Paraná; las propuestas rurales del centro de la provincia o los paseos costeros sobre los ríos Paraná y Uruguay son solo algunas de las alternativas disponibles para disfrutar en familia.

Quienes deseen conocer el calendario completo de actividades, los destinos y las experiencias que ofrece la provincia durante estas vacaciones pueden consultar la información oficial en el portal de turismo de Entre Ríos y en sus canales oficiales de comunicación.

Este invierno, la invitación es clara: salir a recorrer, conocer nuevos rincones y volver a descubrir todo lo que Entre Ríos tiene para ofrecer.