Las vacaciones de invierno vuelven a poner al turismo en el centro de la escena, aunque esta vez el desafío no pasa únicamente por atraer viajeros, sino por entender cómo cambiaron sus decisiones. En un contexto en el que el presupuesto ocupa un lugar central en la planificación familiar, los argentinos continúan priorizando los viajes, pero lo hacen con otra lógica: comparan precios durante más tiempo, aprovechan promociones y cuotas sin interés, reservan con menor anticipación y ajustan cada elección a la relación entre costo y experiencia.

Ese cambio de comportamiento atraviesa todo el mercado turístico. Las familias muestran mayor flexibilidad a la hora de definir fechas y destinos, evalúan distintas alternativas de alojamiento y, en muchos casos, optan por permanecer dentro del país para evitar el mayor costo que implican algunos viajes internacionales. El resultado es un consumidor más racional, que no renuncia a las vacaciones, aunque sí modifica la forma de organizarlas.

Los números de 2026 reflejan esa transformación. De acuerdo con Ieral, de la Fundación Mediterránea, durante los primeros cinco meses del año la cantidad de residentes argentinos que viajaron al exterior cayó 12% respecto del mismo período de 2025; sin embargo, el comportamiento no fue uniforme. El instituto explicó que la reducción se concentró principalmente en los viajes terrestres, tradicionalmente elegidos por quienes buscan opciones más económicas, mientras que el turismo aéreo continuó creciendo, impulsado por viajeros de ingresos más altos y una demanda menos sensible a las variaciones de precios.

Al mismo tiempo, el turismo receptivo ofrece una señal alentadora, ya que la llegada de visitantes extranjeros aumentó 8% en lo que va del año, una evolución que cobra relevancia por su capacidad para generar divisas y dinamizar las economías regionales, especialmente en aquellos destinos donde la actividad depende en buena medida del mercado internacional.

En esa línea, las expectativas para las vacaciones de invierno están atravesadas por una cuota importante de cautela. Desde la Asociación de Hoteles de Turismo (Ahtra) reconocieron que el ritmo de reservas viene siendo más lento que el habitual y atribuyeron parte de esa situación al Mundial de fútbol, que modificó los tiempos de decisión de muchos viajeros. "Viene todo bastante lento, en modo Mundial para ser más precisos. Confiamos en que se acomode", señalaron desde la entidad.

El sector hotelero observa, además, un fenómeno cada vez más frecuente: las reservas de último momento. A diferencia de otras temporadas, muchas familias prefieren esperar antes de confirmar el viaje, ya sea para seguir la evolución de los precios o para aprovechar promociones de último minuto. En paralelo, los empresarios mantienen expectativas positivas respecto del turismo receptivo, particularmente por la llegada de visitantes brasileños, que podrían aportar un impulso adicional a la actividad durante el receso invernal.

El comportamiento del turismo interno también muestra matices. En Ahtra recordaron que la temporada de verano terminó con un desempeño mejor del previsto gracias a una recuperación parcial del turismo internacional favorecida por el tipo de cambio; no obstante, esa dinámica comenzó a perder fuerza una vez finalizado marzo.

Desde entonces, la actividad mostró una desaceleración y los fines de semana largos no lograron revertir esa tendencia. Como ejemplo citaron el feriado del 17 de junio, trasladado al lunes 15, que "pasó sin pena ni gloria" en un contexto donde el consumo continúa mostrando señales de prudencia.

De hecho, las cifras de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirman esa desaceleración. En concreto, entre enero y junio se registraron seis fines de semana largos durante los cuales viajaron 10.374.523 personas, generando un movimiento económico de $2,8 billones. Aun así, el flujo turístico cayó 26% en comparación con igual período del año pasado, una señal de que el mercado continúa atravesando un proceso de reacomodamiento.

En materia de precios, desde Ahtra sostuvieron que las tarifas hoteleras evolucionaron por debajo de la inflación, por lo que el principal incentivo hoy no pasa por grandes descuentos sino por las facilidades de pago. Las cuotas sin interés ofrecidas por distintos bancos y las promociones puntuales se convirtieron en herramientas clave para estimular una demanda que continúa analizando cada gasto antes de confirmar un viaje.

En medio de esto, una tendencia comenzó a ganar terreno entre quienes buscan optimizar el presupuesto: el crecimiento de los alquileres temporarios. Cada vez más familias y grupos de amigos optan por departamentos, casas o cabañas que ofrecen espacios más amplios, la posibilidad de cocinar y una mayor flexibilidad durante la estadía. Esta modalidad permite controlar mejor los gastos diarios y se consolidó en numerosos destinos turísticos del país.

Los destinos más buscados para las vacaciones de invierno

Ese comportamiento del consumidor quedó reflejado en las búsquedas realizadas por las principales plataformas de viajes, las cuales durante las últimas semanas muestran una preferencia clara por los destinos nacionales. Un informe de Focus Market para el blog Hablemos de Plata, de Naranja X, indica que la demanda comenzó a reactivarse, aunque con un consumidor mucho más selectivo que prioriza la relación entre precio y calidad.

"Las reservas, en el contexto del Mundial, muestran una marcada tendencia a las compras de último momento con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior", explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

En ese escenario, San Carlos de Bariloche vuelve a encabezar el ranking de preferencias. A la ciudad rionegrina le siguen Ushuaia, Mendoza, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Calafate, Salta, Jujuy, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, un mapa que refleja el predominio de los destinos vinculados a la nieve, la montaña y las escapadas urbanas.

El liderazgo de Bariloche se mantiene incluso pese al aumento de los costos. Según Focus Market, un paquete para dos adultos y dos niños durante siete noches, con vuelo y alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno, alcanza este año los $5.242.004, un incremento interanual del 11%. La misma propuesta viajando en micro cuesta $3.992.207, lo que representa un aumento del 57% frente a 2025. La diferencia entre ambas alternativas ronda el 31%, un dato que explica por qué muchas familias vuelven a evaluar el transporte terrestre pese a la mayor duración del viaje.

A ese presupuesto debe sumarse el costo de las actividades. El ingreso diario al Cerro Catedral tiene un valor de $90.000 por persona para quienes desean acceder como visitantes, mientras que el pase para esquiar asciende a $160.000. El alquiler del equipo de nieve parte de entre $68.500 y $94.000 para uno o dos días y las clases de esquí comienzan en $306.000, cifras que obligan a planificar cuidadosamente el gasto total de unas vacaciones en la nieve.

El interés por los destinos invernales también aparece reflejado en el relevamiento de Turismocity. La plataforma indicó que Bariloche concentra la mayor cantidad de búsquedas de vuelos para julio y agosto, seguida por Ushuaia, Mendoza, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. En todos los casos, la combinación de centros de esquí, paisajes naturales y una infraestructura turística consolidada mantiene a la Patagonia como la gran protagonista del invierno argentino.

Booking.com muestra una tendencia similar. De acuerdo con la plataforma, los cinco destinos nacionales más buscados para estas vacaciones son San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. En Despegar, por su parte, observaron que durante mayo la demanda de paquetes turísticos dentro del país para viajar en julio aumentó 36,9% respecto del año pasado, un dato que confirma el mayor interés por el turismo doméstico.

Dentro de ese mapa turístico, Córdoba continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por las familias. Villa Carlos Paz mantiene una oferta que combina naturaleza, gastronomía, espectáculos y alojamiento para distintos presupuestos, además de la ventaja de encontrarse relativamente cerca de los principales centros urbanos del país. Esa combinación explica por qué sigue apareciendo entre los destinos elegidos por quienes buscan vacaciones familiares sin afrontar los costos más elevados de algunos centros de esquí.

En contraste, los destinos internacionales muestran un crecimiento más moderado. El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la apreciación del real brasileño y del peso chileno redujeron parte de la ventaja cambiaria que existía meses atrás, haciendo que muchos viajeros vuelvan a mirar las alternativas nacionales.

Brasil continúa liderando las preferencias internacionales con Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis y Maceió, mientras que Chile mantiene una buena demanda gracias a Santiago y Puerto Varas, especialmente para escapadas cortas y viajes de compras. Europa, en cambio, perdió protagonismo durante estas vacaciones de invierno frente a propuestas de menor duración y presupuesto más acotado.

Más que una temporada alta, estas vacaciones serán un termómetro para el turismo argentino. El nivel de ocupación, el comportamiento de las reservas y el movimiento en los principales destinos permitirán medir si el sector logra recuperar dinamismo o si la cautela seguirá condicionando las decisiones de viaje durante el resto del año.