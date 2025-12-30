En la Argentina, una familia tipo debe disponer en promedio de $3.880.488 para vacacionar en destinos nacionales, mientras que para viajar al exterior el monto asciende a $10.334.454. Así lo reveló un informe elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

El relevamiento indicó que el costo de vacacionar dentro del país durante la segunda quincena de enero equivale a 2,38 veces el salario medio, mientras que realizar turismo internacional representa un esfuerzo de 6,10 salarios promedio. A pesar de los elevados valores, el estudio destacó que la relación entre el costo del viaje y el salario se mantuvo prácticamente sin cambios entre enero de 2025 y enero de 2026, lo que evidencia que el turismo interno continúa siendo una opción de consumo relativamente resiliente.

En este sentido, el análisis de la UADE subrayó que la capacidad de las familias para financiar vacaciones se mantuvo estable respecto del período anterior, aun en un contexto de precios elevados.

Los destinos nacionales más caros y los más accesibles

Dentro de la Costa Atlántica, Cariló se posicionó como el destino más costoso del país, con un presupuesto promedio de $10.665.172 y una variación interanual del 3,75%. Este valor representa un gasto equivalente a 6,55 salarios medios y resulta cinco veces superior al necesario para vacacionar en Villa Gesell.

El podio de los destinos nacionales más caros lo completan:

Cariló: $10.665.172 (6,55 salarios)

Pinamar: $8.026.847 (4,93 salarios)

Bariloche: $5.541.566 (3,41 salarios)

En el extremo opuesto, el informe señaló como opciones más accesibles a Mar del Plata ($2.779.767), Rosario ($2.728.689), San Clemente del Tuyú ($2.556.985), Necochea ($2.554.338) y Villa Gesell ($2.188.670). Estos destinos implican un esfuerzo de entre 1,71 y 1,35 salarios medios.

Viajar al exterior: hasta 2,7 veces más caro

En cuanto al turismo internacional, el estudio determinó que vacacionar fuera del país resulta, en promedio, 2,7 veces más caro que hacerlo dentro de la Argentina, con una variación promedio del 4,18% para destinos como Nueva York, Madrid y Río de Janeiro.

Las ciudades más costosas en el exterior son:

Madrid: $17.187.220 (10,56 salarios)

Nueva York: $14.254.930 (8,76 salarios)

Miami: $10.957.086 (6,73 salarios)

En contraste, Río de Janeiro presenta un gasto estimado de $5.995.297 (3,68 salarios), mientras que Santiago de Chile se ubica como uno de los destinos internacionales más accesibles, con un costo de $3.277.739, equivalente a 2,01 salarios medios, incluso por debajo de varios destinos nacionales.

El informe expuso comparaciones llamativas: el costo de vacacionar en Cariló es similar al de Miami, y el esfuerzo económico necesario para viajar a Santiago de Chile resulta menor que el requerido para costear 13 de los 25 destinos nacionales analizados.

Poder adquisitivo y gastos adicionales

El análisis también evaluó el poder adquisitivo del salario argentino, medido por el RIPTE y expresado en dólares al tipo de cambio oficial, registrando un incremento cercano al 50%. Esta mejora relativa volvió más accesibles algunos destinos internacionales frente a los domésticos. Sin embargo, desde la UADE advirtieron que esta ventaja es sensible a eventuales correcciones cambiarias o aceleraciones inflacionarias, que podrían revertir rápidamente esta situación.

Desde INECO aclararon que los cálculos contemplan únicamente los costos de alojamiento y transporte para una familia tipo de dos adultos y dos niños, dejando fuera otros gastos habituales.

Entre ellos, el alquiler diario de una carpa en la costa tiene un promedio de $55.448, con mínimos de $35.377 en Miramar y máximos de $118.800 en Chapadmalal. En tanto, asistir a una obra de teatro en Mar del Plata implica un gasto estimado de $132.000 por función.

Por último, una cena en restaurante para una familia de cuatro promedia $89.831 en la Costa Atlántica, con opciones más económicas en Villa Gesell ($70.000) y Miramar ($76.000), mientras que el valor más elevado se registra en Cariló, con un promedio de $107.143.