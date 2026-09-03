Argentina podría sumar un nuevo capítulo a su expansión energética a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Al crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas natural se suma ahora el potencial de los líquidos del gas natural (GLP/NGL), principalmente propano y butano.

De acuerdo con el informe Mercado de GLP/NGL en Argentina: estado de situación actual, principales proyectos y proyección 2028-2030-2035, elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral sobre la base de estimaciones sectoriales, el país produjo alrededor de 3 millones de toneladas de GLP/NGL comercial durante 2025 y exportó aproximadamente 1,63 millones de toneladas.

Las proyecciones plantean un fuerte crecimiento durante la próxima década, aunque condicionado por la concreción de nuevas inversiones y, especialmente, por el desarrollo de infraestructura.

La producción de GLP podría duplicarse hacia 2035

El escenario base del informe proyecta que la producción argentina de GLP/NGL podría alcanzar entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas anuales en 2030.

Para 2035, las estimaciones ubican la producción entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas por año. En un escenario de mayor ejecución y coordinación de los proyectos previstos, el volumen podría acercarse a 8 o 9 millones de toneladas anuales.

El salto también tendría impacto sobre las exportaciones. Argentina podría pasar de las actuales 1,6 millones de toneladas exportadas a entre 3 y 3,4 millones hacia 2030, sin contabilizar el proyecto asociado al GNL de Río Negro.

Para 2035, el potencial exportador podría superar los 5 millones de toneladas anuales.

Según las proyecciones del estudio, este crecimiento permitiría superar los US$2.000 millones anuales en exportaciones a partir de 2030.

Tres proyectos para ampliar la capacidad exportadora

Uno de los principales proyectos es la ampliación de Compañía Mega, que contempla incrementar su capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, lo que representa un aumento cercano al 50%.

La primera etapa requeriría una inversión estimada de entre US$250 y US$260 millones, dentro de un programa integral cuyo monto rondaría los US$650 millones.

Otro desarrollo de gran escala corresponde a TGS, vinculado con el corredor Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca. La iniciativa contempla una inversión superior a US$3.000 millones y una capacidad estimada de entre 2,7 y 2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+.

Si el propano y el butano representan aproximadamente el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando alcance su capacidad plena.

A estos desarrollos se suma una tercera posibilidad vinculada con los proyectos de GNL en Río Negro. El procesamiento del gas destinado a la licuefacción podría generar un nuevo polo para la producción y exportación de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario al complejo de Bahía Blanca.

Brasil aparece como el principal mercado regional

El crecimiento de la producción también plantea la necesidad de ampliar los destinos de exportación.

Entre los mercados regionales con mayor potencial aparecen Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Por su escala, cercanía y déficit estructural, Brasil se presenta como el principal comprador potencial del GLP argentino.

Chile, en tanto, mantiene una ventaja vinculada con la proximidad geográfica y las posibilidades de complementariedad logística.

Pero una mayor producción podría llevar a Argentina a buscar destinos mucho más alejados.

India y Asia, nuevos destinos posibles

El aumento de los volúmenes disponibles permitiría avanzar sobre mercados asiáticos donde existe una fuerte demanda de GLP y propano.

India, China, Japón y Corea del Sur figuran entre los grandes importadores internacionales. En particular, India comenzó a aparecer como un destino estratégico para cargas argentinas de GLP durante 2025 y 2026.

El desafío, de acuerdo con el escenario planteado, será convertir operaciones puntuales en relaciones comerciales de mayor volumen y continuidad.

La infraestructura, el principal desafío

El crecimiento de Vaca Muerta y de la producción de líquidos del gas natural no garantiza por sí solo un aumento de las exportaciones. El informe identifica a la infraestructura como uno de los principales límites para ampliar la capacidad exportadora.

Para acompañar el incremento de producción serán necesarias nuevas capacidades de separación en origen, poliductos, instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento y terminales portuarias, además de una mayor coordinación entre los distintos proyectos.

En ese esquema, Bahía Blanca, General Cerri y Puerto Galván adquieren un papel estratégico para la salida de los líquidos provenientes de Vaca Muerta.

La oportunidad que plantea el desarrollo energético es, por lo tanto, de escala nacional: más producción, nuevos mercados y mayores ingresos de divisas. El desafío será lograr que las inversiones en infraestructura avancen al mismo ritmo que la capacidad productiva.