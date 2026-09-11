El crecimiento de Vaca Muerta abre una nueva etapa para la industria energética argentina, pero también plantea un desafío: construir la infraestructura necesaria para procesar, transportar y exportar el volumen creciente de hidrocarburos.

Ese fue uno de los principales ejes del Bloque de Productores del Seminario Internacional de GLP “De Argentina hacia el Mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Durante el encuentro, referentes de empresas productoras, transportistas y constructoras coincidieron en que el desarrollo de la formación neuquina requiere obras de gran escala, coordinación entre compañías y reglas estables para transformar el excedente de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en una oportunidad exportadora.

El midstream, una pieza clave para Vaca Muerta

El sector midstream ocupa una posición estratégica dentro de la cadena energética: conecta la producción en los yacimientos con las plantas de procesamiento, el transporte y los mercados de consumo y exportación.

Para los especialistas, el crecimiento de Vaca Muerta está llevando a la industria a una nueva escala, donde la capacidad de infraestructura será determinante para aprovechar el potencial productivo.

TGS proyecta una gran expansión de infraestructura

El CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Oscar Sardi, destacó las inversiones que se están desarrollando y señaló que la expansión de Vaca Muerta exige soluciones para evacuar y procesar la producción.

“La expansión de Vaca Muerta requiere de soluciones para la evacuación de los productos a través del desarrollo de obras. La realidad es que tenemos gas para 150 años, y es por ello que debemos acelerar el proceso de producción de gas mediante la generación de demanda”.

Entre los proyectos mencionados aparece la ampliación del gasoducto Perito Moreno, que busca incrementar su capacidad en 14 millones de metros cúbicos diarios hasta alcanzar los 35 millones, mediante nuevas plantas compresoras.

El objetivo, según explicó Sardi, es contribuir a reducir importaciones y reemplazar combustibles por producción y trabajo nacional.

Un proyecto de NGLs de gran escala

Uno de los puntos centrales de la exposición de TGS fue el proyecto integral de NGLs, que contempla una cadena que comienza en Vaca Muerta y llega hasta el puerto de Bahía Blanca.

El proyecto incluye una red de captación, procesamiento en planta, transporte mediante poliductos, fraccionamiento y una terminal portuaria.

Según Sardi, la iniciativa demandará 45 meses de ejecución, con una estimación de 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones anuales proyectadas en US$1.200 millones.

“El proyecto NGLs viabiliza el crecimiento de la producción de crudo de Vaca Muerta, resolviendo la puesta en especificación del gas asociado para el ingreso a los gasoductos troncales y de exportación”, explicó.

También señaló que permitirá generar ingresos adicionales para los productores a partir de la comercialización de los líquidos asociados al gas natural.

Argentina podría convertirse en un gran exportador de GLP

Desde YPF, el director de Midstream Gas & GLP, Pedro Locreille, planteó que la Argentina atraviesa una etapa de crecimiento sostenido de la producción de gas y petróleo.

“La producción de gas natural y petróleo está rompiendo récords históricos permanentemente; estamos construyendo el desarrollo de infraestructura a la velocidad de la luz”.

Locreille proyectó además un fuerte crecimiento de la participación argentina en el mercado internacional de GLP.

Según sus estimaciones, el país podría convertirse en el séptimo exportador mundial de GLP en 2031, mientras que hacia 2032 la producción podría llegar a 8,9 millones de toneladas anuales.

“Argentina pasará a ser el séptimo exportador de GLP del planeta en 2031”, sostuvo.

El desafío, explicó, será encontrar mercados para colocar los excedentes. Entre los destinos mencionados aparecen África, India y Asia.

La infraestructura será determinante

Para Pablo Brottier, director ejecutivo de SACDE, el desarrollo de Vaca Muerta es el resultado de varios factores que confluyeron en los últimos años.

El empresario habló de cuatro “milagros” para explicar el proceso.

El primero, según su descripción, es la propia existencia de Vaca Muerta y su enorme potencial de recursos. El segundo fue la incorporación de tecnología, que permitió alcanzar niveles de productividad comparables con los de Estados Unidos.

El tercero estuvo relacionado con la capacidad de distintas empresas competidoras para trabajar en conjunto.

“El tercero, el más difícil para nuestra idiosincrasia como argentinos, fue ponernos de acuerdo: ver a un conjunto de empresas competidoras deponer egoísmos para unir esfuerzos y construir infraestructura en sinergia”.

Brottier consideró que esa coordinación entre empresas y trabajadores constituye una de las claves del crecimiento alcanzado.

El financiamiento aparece como el próximo desafío

El cuarto “milagro” que planteó el ejecutivo de SACDE está relacionado con el acceso al financiamiento internacional.

“El cuarto milagro pendiente es la capacidad de la Argentina de captar financiamiento internacional a precios competitivos”.

Según su visión, conseguir los recursos necesarios para las grandes obras permitiría ampliar considerablemente la capacidad exportadora del país.

Al mismo tiempo, señaló que la expansión del sector demandará cada vez más profesionales y mano de obra especializada.

Productores, transportistas y procesadores: trabajar como socios

El cierre del bloque estuvo a cargo de Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, quien destacó especialmente el cambio en la forma de trabajar dentro de la cadena energética.

“Destaco especialmente la sinergia alcanzada entre productores, transportistas y plantas de procesamiento y fraccionamiento”.

Para Carnicer, la cooperación entre distintos actores de la industria se convirtió en un factor decisivo para acelerar las inversiones y ampliar la infraestructura.

“El sector está trabajando como socio y no como competidor, lo cual constituye la variable principal que permite duplicar la producción y escalar la infraestructura en plazos tan breves”.

El planteo que dejó el seminario es claro: Vaca Muerta ya no enfrenta solamente el desafío de producir más, sino también el de contar con la infraestructura, el financiamiento y los mercados necesarios para convertir ese crecimiento en exportaciones y generación de valor para la Argentina.