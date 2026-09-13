El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri ya se encuentra alojado en la Unidad Penal N.º 9 “El Potrero”, en Gualeguaychú, luego de ser trasladado durante la madrugada del viernes desde la Unidad Penal N.º 1 de Paraná.

Junto con Urribarri fueron trasladados Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario. Los tres cumplen condenas derivadas del denominado megajuicio por corrupción. El traslado comenzó alrededor de las 4:30 y el ingreso al establecimiento de Gualeguaychú se produjo cerca de las 8:20.

El movimiento se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme las condenas contra Urribarri, Báez y Aguilera, entre otros imputados, al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios presentados en la causa.

Urribarri recibió una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa, mientras que Báez y Aguilera fueron condenados a seis años y seis meses de prisión efectiva, además de las correspondientes inhabilitaciones y multas.

Una cárcel con perfil agropecuario

La Unidad Penal N.º 9 tiene una característica que la diferencia de otros establecimientos penitenciarios de Entre Ríos: funciona bajo un régimen que combina la actividad penitenciaria con trabajo agropecuario, talleres de oficios y producción de alimentos.

Entre las actividades desarrolladas en el establecimiento se encuentran la cría de animales, la elaboración de alimentos y diferentes tareas de mantenimiento y capacitación laboral.

El perfil productivo de la unidad forma parte de su objetivo de favorecer la reinserción social mediante el trabajo y la capacitación.

Las obras que ampliaron la capacidad

La infraestructura de El Potrero también fue ampliada durante los últimos años. En septiembre de 2020, el Gobierno de Entre Ríos llamó a licitación para la construcción de nuevos pabellones de alojamiento para internos, con un presupuesto oficial de $78.234.186,93.

Posteriormente se avanzó con una segunda etapa. La documentación oficial de 2021 estableció un presupuesto de $132.416.994,50 para la construcción de nuevos pabellones.

El proyecto difundido por el Gobierno provincial contemplaba tres pabellones de dos plantas, con una superficie cubierta de 572,21 metros cuadrados cada uno. Cada pabellón estaba previsto para alojar 54 internos, distribuidos en 18 celdas.

Estos datos permiten dimensionar que la ampliación de la Unidad Penal N.º 9 fue una obra de infraestructura penitenciaria planificada por la Provincia, aunque no corresponde afirmar que haya sido construida específicamente para los condenados del megajuicio, ya que la documentación oficial consultada la presenta como una ampliación general de la capacidad de alojamiento.

El nuevo destino de los condenados

Con el traslado, Urribarri, Báez y Aguilera dejaron la Unidad Penal de Paraná y pasaron a cumplir sus respectivas condenas en El Potrero.

El caso adquiere particular relevancia para Entre Ríos porque se trata de tres de los principales condenados en una causa que investigó contrataciones y utilización de fondos públicos durante las gestiones de Urribarri.

La sentencia original fue dictada en abril de 2022 y, después de distintas instancias de revisión, la Corte Suprema dejó firme las condenas el 3 de septiembre de 2026.